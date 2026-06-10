Comparatif : Dreame L10s Ultra Gen 2 vs iRobot Roomba Mini - Le robot compact peut-il rivaliser ?

Nous opposons le Dreame L10s Ultra Gen 2, un aspirateur laveur complet avec station automatisée, à l'iRobot Roomba Mini, un robot compact pour petits espaces. Lequel offre le meilleur rapport qualité-prix ? Découvrez notre analyse détaillée de la navigation, de l'aspiration, du lavage et des performances globales.

Dans le monde des aspirateurs robots, deux modèles récents attirent l'attention par leurs approches distinctes. Le Dreame L10s Ultra Gen 2 se présente comme un aspirateur laveur complet, équipé d'une station d'accueil automatisée qui gère la vidange, le lavage des patins et le remplissage d'eau.

Avec une puissance d'aspiration de 10 000 Pa, des serpillères rotatives et un bras articulé MopExtend, il cible les foyers recherchant une solution tout-en-un pour des surfaces moyennes à grandes. En face, l'iRobot Roomba Mini mise sur la compacité et la simplicité. Son format lilliputien et sa base compacte avec auto-évacuation sont conçus pour les petits espaces, comme les studios ou les appartements exigus. Bien que les deux robots partagent une gamme de prix similaire, leurs usages diffèrent sensiblement.

Cet article les oppose point par point pour déterminer lequel offre le meilleur rapport qualité-prix selon vos besoins. Pour la navigation et la cartographie, le Dreame L10s Ultra Gen 2 utilise un LiDAR logé dans sa tourelle. Il établit une carte précise du logement, même si certaines délimitations de pièces peuvent nécessiter des ajustements manuels. Lors de nos tests, il a parfois confondu un lit surélevé avec une cloison, une erreur rare mais frustrante.

En déplacement, le robot manque parfois de spontanéité : il tourne sur lui-même avant de s'élancer vers la pièce cible et son trajet n'est pas toujours optimal. En revanche, il évite correctement les meubles, les pieds de chaises et les chaussures, et franchit sans problème les seuils jusqu'à 2 cm. Son point faible est l'absence de caméra : les petits objets comme les lacets ou les câbles peuvent le piéger, d'où la nécessité de ranger un minimum avant un cycle.

Le Roomba Mini utilise aussi un LiDAR, mais sa cartographie reste sommaire : pas d'indication des types de sols ni d'identification des meubles. Face aux obstacles, il se montre hésitant : il bouscule certains objets ou tourne longuement autour d'eux. Les câbles sont son talon d'Achille : il s'y empêtre fréquemment. Son petit gabarit lui permet de passer dans des espaces étroits, mais cela ne compense pas son manque de discernement.

Le Dreame se révèle plus cohérent dans ses déplacements, malgré quelques imperfections. En matière d'aspiration, le Dreame L10s Ultra Gen 2 prend nettement l'avantage. Avec 10 000 Pa, il aspire efficacement poussières, miettes, poils d'animaux et cheveux sur sols durs. Sa brossette latérale tourne à une vitesse modérée, évitant de projeter les saletés hors de portée.

Sur les tapis épais ou moquettes, le mode Max+ améliore les résultats. La brosse centrale en caoutchouc ramasse aussi bien les particules fines que les débris plus gros, même si les cheveux longs peuvent s'enrouler autour des axes. Niveau sonore, il atteint 55 dB en mode normal et 67 dB en mode Max+, ce qui n'est pas discret mais acceptable. Le Roomba Mini, avec ses 7 000 Pa, offre une puissance plus modeste.

Il gère les salissures légères mais a tendance à projeter les déchets plus épais avec sa petite brossette, laissant parfois des miettes derrière lui. Les abords des meubles sont moins bien traités, car il s'écarte largement des obstacles.

En revanche, sur les tapis, il surprend par son efficacité : il grimpe sans difficulté et augmente automatiquement sa puissance, aspirant mieux que prévu. Globalement, le Dreame aspire plus fort, plus proprement et de manière plus homogène. Pour le lavage, les deux robots adoptent des approches radicalement différentes. Le Dreame L10s Ultra Gen 2 est équipé de deux serpillères rotatives, dont une montée sur un bras articulé MopExtend qui permet de longer les murs et les plinthes.

La fonction peut être gérée automatiquement ou activée manuellement. L'eau est chauffée, ce qui améliore le nettoyage des taches tenaces. La station lave les patins à l'eau chaude et les sèche à l'air chaud, évitant les mauvaises odeurs. Le Roomba Mini, quant à lui, se contente d'une lingette humide passive : il traîne un pad qui essuie légèrement le sol.

Cela suffit pour dépoussiérer et maintenir une propreté de surface, mais ne rivalise pas avec un lavage actif. Pour les sols très sales, le Dreame est nettement supérieur. Le Roomba Mini est plutôt adapté à un entretien quotidien léger. En conclusion, le choix entre ces deux robots dépend de vos priorités.

Si vous recherchez un aspirateur laveur performant, avec une station automatisée et une aspiration puissante, le Dreame L10s Ultra Gen 2 est clairement le meilleur investissement. Il convient aux surfaces moyennes à grandes et aux foyers avec animaux ou enfants.

En revanche, si vous vivez dans un petit espace, avec des sols principalement durs et un budget serré, le Roomba Mini offre une solution compacte et efficace pour un entretien basique. Son petit format et sa simplicité d'utilisation en font un bon compagnon pour les studios. Mais pour un nettoyage en profondeur, le Dreame reste le choix évident





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