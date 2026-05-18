Comparatif détaillé : POCO F8 Ultra vs Samsung Galaxy S25

Analyse complète opposant le POCO F8 Ultra au Samsung Galaxy S25, examinant les performances, l'écran, la photographie et le support logiciel.

Le marché des smartphones connaît une mutation profonde où des marques autrefois perçues comme secondaires s'imposent désormais comme des alternatives crédibles face aux géants établis.

C'est précisément le cas de POCO, la filiale de Xiaomi, qui monte en gamme avec son nouveau F8 Ultra. Ce modèle se positionne comme un concurrent direct du Samsung Galaxy S25, l'un des fers de lance de l'année 2025. Alors que Samsung demeure la marque réflexe pour une immense majorité d'utilisateurs grâce à sa fiabilité et sa domination du marché, POCO tente de bousculer cet ordre établi.

Les deux appareils ont d'ailleurs obtenu une note identique de 8/10 lors des tests de la rédaction, mais leurs philosophies diffèrent radicalement. D'un côté, nous avons la sobriété et l'efficacité coréenne, et de l'autre, l'audace et la puissance brute chinoise.

Le design illustre parfaitement ce contraste : le Galaxy S25 est un modèle de finesse et de légèreté avec seulement 162 grammes sur la balance, tandis que le POCO F8 Ultra assume son côté massif avec 220 grammes et un écran colossal de 6,9 pouces contre 6,2 pouces pour son rival. Le POCO se distingue également par un aspect denim original et l'intégration surprenante d'un véritable subwoofer Bose situé près des capteurs photo, apportant une dimension sonore unique.

Malgré ces différences, les deux appareils partagent une certification IP68, garantissant une excellente résistance à l'immersion et à la poussière. En ce qui concerne l'affichage, le duel est serré mais Samsung conserve un avantage notable sur la luminosité. La dalle OLED du Galaxy S25 atteint un pic impressionnant de 2500 nits, rendant l'écran parfaitement lisible même sous un soleil de plomb, là où le POCO F8 Ultra plafonne à 1400 nits.

Cependant, si l'on s'intéresse à la fidélité des couleurs, la tendance s'inverse. Le POCO F8 Ultra s'avère être un élève modèle avec un Delta E de 2,09, offrant des couleurs beaucoup plus justes que celles du S25, dont le score de 5,24 indique une saturation plus marquée, bien que plus flatteuse pour l'œil non averti. Sur le plan logiciel, Samsung domine largement grâce à One UI, une surcouche Android plébiscitée pour son élégance et sa richesse fonctionnelle.

À l'opposé, HyperOS de Xiaomi, utilisé par POCO, est souvent critiqué pour sa ressemblance excessive avec iOS et la présence d'applications préinstallées inutiles. L'intelligence artificielle est un autre point fort de Samsung avec la suite Galaxy AI, plus fluide et mieux intégrée que les fonctions équivalentes du POCO.

Enfin, la pérennité du produit est un argument massue pour le S25, qui bénéficiera de sept ans de mises à jour majeures, contre seulement quatre pour le F8 Ultra. Côté performances, le POCO F8 Ultra prend l'ascendant technique en embarquant la toute dernière puce Qualcomm Gen 5, tandis que le Galaxy S25 utilise la Snapdragon 8 Elite.

Si les benchmarks montrent une supériorité numérique pour le POCO, cette différence est quasi imperceptible à l'usage quotidien, les deux smartphones étant d'une fluidité exemplaire. Le véritable combat se joue enfin sur la photographie. Samsung reste une valeur sûre avec un module polyvalent capable de satisfaire la majorité des utilisateurs.

Toutefois, le POCO F8 Ultra surprend par le rendu chaleureux et accueillant de ses clichés, surpassant même Samsung sur certains aspects émotionnels de l'image. Le point faible du S25 apparaît lors de l'utilisation du module secondaire, dont la résolution inférieure entraîne un manque de précision et un flou visible sur les contours lors d'un zoom, contrairement au capteur du POCO qui conserve une netteté bien plus rigoureuse.

En résumé, le choix dépendra de vos priorités : la compacité, le support logiciel long terme et l'IA pour Samsung, ou la taille d'écran, la précision colorimétrique et la puissance brute pour POCO





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