La commune du Rove alerte depuis plusieurs années les services de l'État sur la présence de chèvres férales dans le massif et sur la nécessité de mesures de régulation adaptées. Malgré les alertes, les réponses apportées restent insuffisantes au regard des enjeux.

Le terme adéquat pour désigner les chèvres domestiques ayant repris leur liberté est de chèvres férales , non sauvages. L'utilisation d'expressions telles que ' chèvres sauvages ' et l'assimilation de ces animaux à la chèvre du Rove constituent un amalgame inacceptable.

Les chèvres férales ne se comportent pas comme des animaux sauvages qui cherchent à demeurer cachés. Leur grand nombre pose un véritable problème de sécurité lié à leurs déplacements et traversées des voies de circulation et d'équilibre sur notre environnement. La chèvre du Rove bénéficie d'une Appellation d'origine protégée (AOP) qui repose sur un cahier des charges strict, garantissant notamment les conditions d'élevage, l'alimentation, le mode de conduite des troupeaux et l'ancrage territorial de cette race emblématique.

Il est important de respecter la rigueur terminologique et factuelle pour éviter les approximations médiatiques répétées qui portent préjudice aux bergers et éleveurs de la chèvre du Rove, ainsi qu'à la filière locale exemplaire en matière de qualité, de gestion des espaces naturels et de valorisation du territoire





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