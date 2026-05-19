Communauté de communes Cazals-Salviac lance une consultation pour son projet social de territoire

La communauté de communes Cazals-Salviac invite les habitants à s'exprimer sur 5 thématiques de la vie quotidienne : la petite enfance, l'enfance et la jeunesse, la parentalité, l’accès aux droits et aux services, et l’animation de la vie sociale. Les contributions recueillies viendront directement alimenter le diagnosis territorial et permettre d’orienter les priorités d’action pour les cinq prochaines années.

La communauté de communes de Cazals-Salviac invite les habitants à s'exprimer, en 2 minutes, anonymement, jusqu'©au 25 juin. La communauté de communes Cazals-Salviac engage la mise à jour de sa Convention territoriale globale (CTG), projet social de territoire qui définit les orientations en matière de services à la population.

Pour que ce projet soit au plus près des réalités vécues par les habitants, leur parole directe est indispensable. Cé est pourquoi la collectivité a choisi de s'appuyer sur une démarche participative simple et accessible, anonyme et ouverte à tous





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