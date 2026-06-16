Commodore’s Radical Phone: A Retro-Inspired, Anti-Addiction Device

Commodore, the retro gaming company, has resurrected a cult PC brand and launched a unique smartphone called the Callback 8020. This device, priced at €499, is designed to block web browsers, social media, and 5G, aiming to appeal to those seeking a simpler, less distracting phone experience. It runs on Sailfish OS, a Linux-based system derived from Nokia, and offers a range of customizable features, such as interchangeable covers and a removable battery. The Callback 8020 is part of Commodore’s strategy to create a niche market for anti-addiction devices, challenging the notion that a premium price tag is necessary for a high-quality, less intrusive phone experience.

Commodore ressuscite une marque PC culte et se lance dans le téléphone à clapet. Le Callback 8020 tourne sous Sailfish OS, bloque navigateurs et réseaux sociaux au niveau système, et vise les accros du scroll qui veulent décrocher sans renoncer à WhatsApp.

Commodore avait relancé le C64 l’an dernier, vendu à 30 000 exemplaires depuis sa réédition. Christian « Peri Fractic » Simpson, le YouTubeur rétro qui a racheté la marque en 2025 pour « quelques millions de dollars », se pose maintenant la question que tout le monde évite : qu’aurait fait Commodore si la marque avait survécu jusqu’à l’ère du téléphone ?

Sa réponse, c’est le Callback 8020, un modèle clapet à 499 € qui ne ressemble à aucun autre smartphone sur le marché, et ce n’est pas un compliment déguisé en critique, ni l’inverse. Le positionnement est radical. Pas de navigateur web, pas de réseaux sociaux, pas de 5G. Pas parce que la technologie manque, mais parce que c’est une décision délibérée.

Sous le capot, c’est Sailfish OS de Jolla, le système Linux né des cendres de Nokia, qui fait tourner la machine. L’app store maison, le Commostore, fonctionne sur liste blanche. Reddit est bloqué, les vieux BBS ne le sont pas. La ligne de démarcation est assumée, et franchement cohérente avec le discours.

Cinq coloris au lancement : BASIC Beige, ProtoPET White et SX Silver à 499,99 €, la Starlight Edition transparente bleue à 549,99 €, et la Founders Edition avec touche « C= » plaquée or 24 carats à 640 €. Le lancement est prévu au quatrième trimestre 2026, avec des précommandes à venir.

Sur le papier, le positionnement tarifaire tient la route face à la concurrence directe : le Light Phone III est à 699 dollars, le Motorola Razr démarre à 800 €. Mais le Callback 8020 joue dans une catégorie encore plus étroite, celle du téléphone anti-addiction qui assume un prix premium.

La vraie question n’est pas technique, elle est comportementale : est-ce qu’un appareil à 500 € suffit à changer des habitudes que des années de design persuasif ont soigneusement construites ? Commodore mise sur quelque chose de plus difficile à breveter que son blocage DNS : l’idée qu’on peut vouloir un téléphone qui ne cherche pas à capter votre attention. C’est un pari de niche, clairement.

Mais dans un marché où les géants du mobile jouent eux-mêmes la carte de la nostalgie, voir une marque construire son identité entière autour du « moins » plutôt que du « plus » mérite au moins qu’on lui pose la question sérieusement





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