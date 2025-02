Commission pour l'Amélioration de la Parentalité : 40 Recommandations pour une Approche plus Soucieuse des Enfants

Une commission d'experts a remis son rapport avec 40 recommandations pour améliorer le soutien aux parents et l'exercice de la parentalité. Le rapport met en avant la nécessité d'une approche plus centrée sur les enfants et de donner aux parents les outils nécessaires pour exercer une autorité bienveillante et structurante.

Présidée par le pédopsychiatre Serge Hefez et la spécialiste des questions de jeunesse Hélène Roques, cette commission d'une quinzaine d'experts avait été chargée en décembre 2023 d'émettre des recommandations pour améliorer l’exercice de la parentalité . Elle avait été présentée par Aurore Bergé, alors ministre des Famille s, comme une des réponses du gouvernement de l'époque aux émeutes de l'été 2023 après la mort de Nahel à Nanterre.

Aurore Bergé avait notamment estimé qu'il y avait 'un enjeu d'autorité à restaurer'. A l'issue d'une centaine d'auditions, la commission juge, dans son rapport remis jeudi à l'actuelle ministre des Familles Catherine Vautrin, 'nécessaire de modifier la perspective traditionnelle de la politique de soutien à la parentalité'. 'La société se doit de s'organiser à +hauteur d’enfants+ et dialoguer avec les parents +à hauteur de parents+', souligne la commission. 'Il s’agit de donner les outils nécessaires aux parents pour construire cette autorité structurante et bienveillante et, le cas échéant, de les aider à la restaurer ou à la confirmer, grâce à l’intervention des différents acteurs de la parentalité', développe-t-elle. Au total, elle émet 40 propositions, parmi lesquelles la création d'un numéro vert 'parents en détresse' afin de recueillir et orienter les demandes des parents, ou encore de densifier les lieux d'accueil enfants-parents sur le territoire. Elle plaide pour l'intégration d'un 'droit de la parentalité' dans le code de l’action sociale et des familles, afin d'afficher 'clairement que les parents sont soumis à des obligations' dans leur exercice de l’autorité parentale, 'mais bénéficient aussi d’un certain nombre de droits'. Afin 'd'impliquer davantage les pères dans l'éducation des enfants', elle préconise le paritarisme pour les listes de représentants de parents d’élèves au conseil d’administration des établissements scolaires. - Prévenir les risques - Face aux difficultés à concilier vies professionnelle et personnelle, elle suggère d'étendre le congé de 'proche aidant' aux situations de décrochage scolaire. Elle préconise également d'octroyer aux salariés 'quatre demi-journées par an' pour participer à des rencontres avec les enseignants en vue d''une meilleure connaissance des attentes et des contraintes réciproques.' Autre mesure, la possibilité de mentionner dans la déclaration fiscale la situation de handicap d’un des parents, 'laquelle, sous réserve d’un taux d’incapacité minimum, permettrait l'ouverture d’un droit à une prestation sociale forfaitaire en vue de les aider dans leur mission éducative'. La commission appelle également les pouvoirs publics à mener une politique du logement adaptée à l’évolution des familles (monoparentales, recomposées, etc). Pour aider les parents démunis face à une santé mentale des jeunes de plus en plus dégradée, les auteurs du rapport recommandent enfin de pratiquer 'un examen médical global' en 5e ou en 4e incluant la santé mentale. 'Cet examen permettrait de repérer les troubles en début d’adolescence', notent-ils. En annonçant l'installation de cette commission, Aurore Bergé avait évoqué la mise en place de 'travaux d’intérêt général pour les parents défaillants', des déclarations qui avaient conduit plusieurs membres de la commission à démissionner pour protester contre cette vision coercitive. 'La puissance publique a parfois tendance à considérer que les parents sont les responsables exclusifs des comportements inappropriés, délictueux et parfois criminels des mineurs', relèvent les auteurs du rapport. 'Nonobstant la responsabilité parentale dans certaines situations, il paraît difficilement soutenable d’exonérer les acteurs publics de toute responsabilité sociale', ajoutent-ils, évoquant les 'conditions d'exclusion sociale, de précarité et de ségrégation sociale'. Dans ce contexte, la politique de soutien à la parentalité 'n’a pas pour objet de participer à la lutte contre la délinquance juvénile', peut-on encore lire. Mais 'on peut prévenir des situations à risque.





