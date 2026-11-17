La Commission européenne accuse Temu de manquements répétés dans la lutte contre les produits illégaux. La plateforme chinoise contesterait ces conclusions après une amende de 200 millions d'euros.

La Commission européenne accuse la plateforme de commerce en ligne Temu de ne pas lutter suffisamment contre la vente de produits illégaux ou dangereux. Cette accusation, rendue publique par Bruxelles, pourrait entraîner une nouvelle amende à l'encontre du géant chinois. La plateforme conteste fermement ces conclusions préliminaires qui lui sont reprochées.

Mécanisme de l'accusation européenne

La Commission européenne précise que Temu manque de rigueur dans ses contrôles de conformité des produits proposés à la vente. Selon l'exécutif, la modération appliquée par la plateforme est trop faible pour repérer efficacement les offres problématiques. De plus, les sanctions infligées aux vendeurs jugés responsables ne sont pas considérées comme assez dissuasives pour changer les comportements.

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Ces griefs constituent une nouvelle infraction potentielle aux obligations imposées par le règlement européen sur les services numériques, connu sous l'acronyme DSA. Ce cadre législatif impose aux grandes plateformes en ligne de réduire les risques encourus par les consommateurs. L'objectif est d'assurer un environnement numérique plus sécurisé pour tous les utilisateurs européens.

La vice-présidente de la Commission chargée du Numérique, Henna Virkkunen, a rappelé que les plateformes ont la responsabilité fondamentale de protéger les utilisateurs. Elle a qualifié cette nouvelle procédure d'un pas supplémentaire vers un monde en ligne plus sûr. Les critiques portent spécifiquement sur la vérification insuffisante des articles mis en vente par les tiers.

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Réponse de Temu et historique des conflits

Temu a fait part de son désaccord avec les conclusions préliminaires de la Commission européenne. Le groupe soutient qu'il investit considérablement dans ses structures de conformité et son expertise humaine. La plateforme affirme mettre en œuvre un ensemble de mesures de contrôle qui atténuent efficacement les risques liés aux produits illégaux.

L'entreprise indique que ces efforts se traduisent par une incidence faible de produits problématiques sur sa marketplace. Temu a ajouté qu'elle est convaincue de parvenir à un règlement amiable du dossier. L'objectif est de répondre pleinement aux préoccupations soulevées par Bruxelles. La plateforme conserve la possibilité de se défendre formellement.

Cette procédure s'inscrit dans une enquête ouverte en 2024 par l'Union européenne sur l'application chinoise de vente en ligne. En mai, Bruxelles avait déjà condamné Temu à une amende de 200 millions d'euros. Cette sanction précédente estimait que la plateforme avait mal évalué les risques auxquels ses clients sont exposés. Une autre obligation fondamentale du DSA avait été jugée non respectée.

Conséquences financières et prochaines étapes

Si ces nouveaux griefs sont confirmés, Temu risque une nouvelle amende significative. Le montant théorique pourrait atteindre jusqu'à 6 % de son chiffre d'affaires annuel mondial. Cette sanction potentielle s'ajoute à celle de 200 millions d'euros déjà imposée. L'exécutif européen avait accepté en octobre des engagements de l'entreprise pour mettre fin à la première infraction.

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Temu connaît une progression fulgurante depuis son lancement en Europe en 2023. Le groupe est la version internationale du mastodonte chinois du e-commerce Pinduoduo, né en 2015. Il propose un choix pléthorique de produits variés aux consommateurs. Cette gamme inclut vêtements, jouets, décoration, outils et objets high-tech.

Dans le détail, la Commission européenne estime que les contrôles de conformité mis en place par Temu sont trop légers. Le groupe ne réclamerait des évaluations aux vendeurs que pour une toute petite partie des produits. Ces vérifications sont souvent réalisées sans être ensuite contrôlées de manière approfondie.

L'exécutif européen insiste pour que la plateforme procède à plus de contrôles physiques. Ces vérifications devraient cibler les catégories de produits présentant le plus de risques pour les consommateurs. Les jouets, l'électronique et les cosmétiques sont particulièrement visés par ces exigences renforcées. La suite de cette affaire déterminera l'avenir réglementaire de la plateforme.