Commission Doge d'Elon Musk vise un accès aux données fiscales sensibles du gouvernement américain

La commission Doge, dirigée par Elon Musk, est en passe d'obtenir un accès à un système fiscal américain ultra-sensible, suscitant des inquiétudes quant à la protection des données personnelles. Le projet, mené dans le cadre de la réforme de l'État, vise à identifier les gaspillages et les fraudes, mais soulève des questions juridiques et éthiques.

La commission pour l'efficacité du gouvernement américain ( Doge ), dirigée par Elon Musk , est sur le point d'obtenir un accès à un système fiscal ultra-sensible contenant des données financières détaillées des contribuables et des entreprises, affirment plusieurs médias lundi. Le Washington Post affirme, citant trois sources proches du dossier sous couvert d'anonymat, que cela inquiète au sein de l'Internal Revenue Service ( IRS ), l'administration fiscale américaine.

La création de la Doge a été ordonnée par Donald Trump lors de son accession au pouvoir fin janvier et son objectif est de réformer en profondeur l'appareil d'État américain afin de réduire les dépenses publiques. Elle est dirigée par Elon Musk et certaines de ses premières initiatives ont fait l'objet de recours en justice, arguant des dangers qu'elles font peser sur les données personnelles sensibles.Le journal affirme avoir eu accès au projet d'accord permettant à un employé de Doge de travailler pendant 120 jours à l'IRS, avec un accès possible aux différents systèmes et bases de données, notamment l'IDRS, particulièrement sécurisé et restreint. Il permet un « accès visuel instantané à certains dossiers de contribuables », selon un document de l'IRS cité par le média Axios. Un responsable de l'administration Trump cité par le journal a déclaré que la Doge avait besoin d'accéder à l'IDRS pour « éliminer les gaspillages, les fraudes, les abus et améliorer les performances du gouvernement », assurant que cela était fait dans un cadre « légal et avec les accréditations de sécurité appropriées ». Un porte-parole de la Maison Blanche, Harrison Fields, interrogé par NBC a affirmé qu'il « faut un accès direct au système pour identifier et régler » les problèmes, ajoutant que la « Doge continuera de mettre en lumière les fraudes qu'ils découvrent, car le peuple américain mérite de savoir à quoi son gouvernement a dépensé l'argent durement gagné de ses impôts ».Le projet de la Doge d'accéder à ces systèmes s'inscrit dans la perspective, relayée par la presse, de réduction massive des effectifs de l'IRS. Le Washington Post affirmait vendredi, citant six sources proches du dossier sous couvert d'anonymat, que l'administration Trump pourrait mettre un terme au contrat de près de 9 000 employés qui sont encore en période d'essai, travaillant spécifiquement sur la collecte de l'impôt. Le journal rappelle que les Républicains dénoncent de longue date l'effectif trop important selon eux de l'IRS, passé d'environ 90 000 personnes à près de 100 000 en 2023. L'IRS a débuté fin janvier la saison du traitement des déclarations d'impôts et s'attend à traiter 140 millions de déclarations pour 2024 d'ici le 15 avril. Les premiers travaux de la Doge ont suscité plusieurs vagues d'inquiétude sur le sort des données confidentielles qui vont être étudiées. Plusieurs dizaines de jeunes informaticiens sans expérience du fonctionnement de l'État fédéral, fouillent les bases de données des ministères pour y trouver des sources d'économies potentielles. Plusieurs dizaines d'anciens fonctionnaires ont en retour saisi la justice et accusent Elon Musk et la Doge d'avoir accédé illégalement à des données confidentielles relatives à des résidents américains. Un juge fédéral américain a récemment décidé d'empêcher les équipes d'Elon Musk d'accéder aux données personnelles de millions d'Américains conservées par le département du Trésor américain





