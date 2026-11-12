Commerçants reçus à l'Assemblée : "Nous avons été sacrifiés" après les violences

Des commerçants dénoncent leur abandon lors des violences à l'Assemblée nationale. Ils demandent une protection accrue et des mesures sécuritaires pour l'avenir.

Une délégation de commerçants a été officiellement accueillie à l'Assemblée nationale afin de porter la parole des professionnels du commerce confrontés aux ravages des émeutes récentes. Ces acteurs économiques ont exposé leur détresse face à un sentiment profond d'abandon par les autorités publiques. Ils affirment avoir été laissés pour compte lors des crises, subissant directement les conséquences des actes de vandalisme sans soutien immédiat.

Un sentiment d'abandon et de trahison

Les représentants du secteur commercial ont utilisé un langage direct et accusateur pour décrire leur expérience during les troubles. Ils ont déclaré explicitement que leur seul objectif était de survivre à cette période chaotique. Cependant, ils estiment que l'État a failli à sa mission première de protéger les citoyens et leurs moyens de subsistance face aux agressions.

Also read Boulanger des Deux-Sèvres remporte des lingots d'or lors de la galette des rois

La phrase clé de leur témoignage souligne qu'ils se sentent "sacrifiés" par une gestion perçue comme défaillante de la crise. Ils estiment avoir été "livrés aux pilleurs", une expression qui marque leur colère contre l'absence d'intervention rapide des forces de l'ordre pour sécuriser les zones commerciales.

Ce ressenti de trahison n'est pas anodin dans le contexte politique actuel. Il reflète une fracture grandissante entre le monde des affaires et l'exécutif, les commerçants se sentant négligés au profit d'autres priorités jugées moins urgentes par certains observateurs. La dignité professionnelle est en jeu, tout comme la sécurité physique des biens.

Advertisement

La demande de mesures concrètes et durables

Pour remédier à cette situation précaire, la délégation n'a pas seulement exprimé des griefs, elle a proposé des axes de travail pour les législateurs. Ils demandent instamment la mise en place de dispositifs de protection renforcés pour les boutiques situées en zones sensibles. L'accent est mis sur la nécessité d'une présence policière visible et dissuasive en permanence, et non seulement en réaction aux incidents.

Les échanges ont également porté sur la responsabilité des autorités locales et nationales dans la prevention de la violence. Les commerçants insistent sur l'importance d'une coordination accrue entre les différents acteurs de la sécurité publique. Ils souhaitent que des plans d'urgence spécifiques soient élaborés pour protéger le tissu économique local.

La parole donnée à cette délégation à l'Assemblée marque une étape importante dans la reconnaissance de leurs souffrances. Elle témoigne d'une volonté politique d'écouter les victimes directes des troubles sociaux. Toutefois, les professionnels du commerce exigent des actes concrets et rapides pour restaurer la confiance.

Des impacts économiques et sociaux majeurs

Les violences ont eu des répercussions économiques lourdes pour les boutiques concernées. De nombreuses entreprises ont subi des destructions de marchandises, des vitrines brisées et des dégâts matériels coûteux à réparer. Au-delà du bilan financier, c'est toute la dynamique commerciale de certains quartiers qui est menacée par cette insécurité chronique.

Advertisement

L'ambiance dans les commerces est devenue anxiogène pour les propriétaires et les employés. La peur de nouvelles attaques pèse sur la motivation des acteurs économiques à maintenir leurs établissements ouverts dans ces zones. Cette instabilité risque d'entraîner une désertification commerciale supplémentaire dans les territoires déjà fragilisés.

La réponse de l'État face à ces revendications déterminera en grande partie la capacité de relance du secteur. Les commerçants restent vigilants et prêts à multiplier les actions de protestation si leurs demandes de sécurisation ne sont pas satisfaites rapidement. L'issue de ces audiences pourrait influencer les futures politiques de sécurité intérieure.