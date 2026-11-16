Commerçants reçus à l'Assemblée après les violences : " Nous avons été sacrifiés "

Députés et commerçants réunis à l'Assemblée nationale pour dénoncer l'abandon des commerces face aux pillages. Témoignage choc sur la gestion des violences.

Le choc est palpable dans les couloirs de la République après une audience tendue à l'Assemblée nationale. Des commerçants venus de toute la France y ont exposé leur souffrance, dénonçant un sentiment profond d'abandon. Ils affirment avoir été livrés aux pillages, victimes directes de violences urbaines récentes qui ont marqué les esprits.

Une audience solennelle à l'Assemblée

La rencontre a réuni des élus de la majorité et de l'opposition autour d'une table. L'objectif était d'écouter les victimes des troubles sociaux qui ont secoué plusieurs villes. Les commerçants ont décrit une situation critique, marquée par la peur et l'incertitude sur l'avenir de leurs entreprises. Cette audience s'inscrit dans un contexte politique tendu, où la gestion de l'ordre public reste un sujet de débat majeur pour le gouvernement.

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Le sentiment d'abandon des professionnels

Les témoignages recueillis par Laurent Tessier sur Europe 1 révèlent une colère sourde. Les commerçants estiment n'avoir reçu aucune aide concrète de la part des autorités. Ils se disent sacrifiés par des décisions perçues comme inadaptées ou tardives. Cette parole directe vise à interpeller les députés sur la réalité du terrain, loin des analyses politiques habituelles.

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Les violences et les pillages dénoncés

Les faits rapportés par les professionnels de commerce sont précis et alarmants. Ils évoquent des scènes de destruction de matériel et de vols organisés dans leurs magasins. Ces actes de violence ont non seulement entraîné des pertes financières importantes, mais ont aussi laissé des traces psychologiques durables. La sensation d'insécurité a bouleversé la vie quotidienne de nombreux entrepreneurs, qui se sentent désormais en première ligne face au chaos.

Une polémique médiatique et politique

Cette affaire ne reste pas isolée dans l'espace public français. Elle a été largement commentée dans l'émission de Pascal Praud sur Europe 1, attirant l'attention du grand public. D'autres sujets d'actualité, comme le débat entre Sylvain Durif et Francis Lalanne ou la polémique autour de Tibo InShape, ont également dominé les discussions. Cependant, la parole des commerçants reste au cœur des préoccupations civiques, soulignant un besoin urgent de reconnaissance et de protection.