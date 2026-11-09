Commerçants reçus à l'Assemblée après les violences : sentiment d'abandon

Des commerçants ont été reçus à l'Assemblée nationale pour dénoncer leur abandon lors des violences urbaines. Ils accusent d'être sacrifiés et livrés aux pilleurs sans protection de l'État.

Une délégation de commerçants s'est présentés devant l'Assemblée nationale pour exposer leur détresse face à l'insécurité grandissante. Ces professionnels du commerce ont exprimé leur profond ressentiment concernant la manière dont ils sont traités par les autorités publiques. Ils estiment avoir été sacrifiés par le gouvernement et livrés sans défense à la merci des pilleurs qui désolent leurs quartiers.

Dénonciation de l'abandon des commerçants

Les commerçants ont été reçus officiellement à l'Assemblée nationale pour porter témoignage de la situation critique dans laquelle ils se trouvent. Lors de cette audience, ils ont partagé leur vécu traumatique et souligné le manque de soutien de la part de l'État. Leur message est clair : ils se sentent abandonnés par les institutions qui devraient assurer la sécurité des biens et des personnes. Ils ont décrit une réalité où la violence est devenue quotidienne et où leur commerce est en péril constant.

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Accusations d'être sacrifiés par l'État

Le terme sacrifié revient systématiquement dans les déclarations de cette délégation de commerçants reçus à l'Assemblée. Ils affirment que les mesures mises en place sont insuffisantes pour protéger leurs magasins et leurs employés. Selon eux, l'État les a livrés aux pilleurs sans leur fournir les moyens de se défendre ou de sécuriser leurs établissements. Cette accusation d'abandon est au cœur de leur réclamation, car elle touche à la responsabilité première de l'État en matière de sécurité publique.

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Impact direct sur les quartiers et le commerce

Les violences subies par les commerçants ont un impact direct sur la vie de leurs quartiers et l'économie locale. Les dégâts matériels s'accumulent et menacent la survie de nombreuses entreprises de proximité. Les commerçants reçus à l'Assemblée nationale ont insisté sur la nécessité d'une réponse ferme et immédiate. Sans une protection efficace, ils craignent pour l'avenir de leur métier et de leurs familles. La situation actuelle crée un climat de peur qui nuit à la fréquentation des commerces et à l'attractivité des zones touchées.