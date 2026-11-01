Commerçants parisiens : fin d'année redoutée après la mobilisation contre la vie chère

Les commerçants parisiens redoutent une fin d'année difficile après l'acte III de la mobilisation contre la vie chère, leur chiffre d'affaires étant en forte baisse.

Samedi, les commerçants du quartier de la Bastille, à Paris, ont vu les débordements de l'acte III de la mobilisation contre la vie chère rester moins forts qu'attendu. Beaucoup avaient barricadé leurs vitrines par précaution. Pour autant, ils redoutent une fin d'année compliquée, car les manifestations hebdomadaires pèsent lourdement sur leur activité.

Le soulagement est réel, mais il ne suffit pas à effacer les inquiétudes. Les commerçants décrivent un chiffre d'affaires en net recul depuis plusieurs semaines. Ils craignent que la situation ne se rétablisse pas avant la période de Noël, une échéance très importante pour leurs ventes.

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Des commerçants soulagés mais inquiets

Vendeuse dans un magasin de cosmétiques, Jade avait appréhendé cette journée. Elle craignait de devoir à nouveau se confiner dans l'arrière-boutique, faute de savoir où se déroulerait la manifestation. Finalement, elle se dit rassurée par le calme relatif de la journée.

Elle souligne toutefois que, depuis le 17 octobre, la fréquentation de son magasin est faible. Chaque samedi, les ventes atteignent à peine la moitié de ce qu'elles devraient être en temps normal. Le calme de cette journée ne suffit pas à compenser ces semaines difficiles.

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Dans l'échoppe de Benjamin, opticien, le constat est encore plus sévère. Il décrit une boutique presque vide, car ses clients hésitent à venir jusqu'au magasin. Il estime sa perte à 70 %, un chiffre qu'il juge énorme, et espère une accalmie d'ici le mois de décembre.

Un quartier transformé par les manifestations

Émilie, un sac de courses à la main, profite du calme pour faire quelques achats. Depuis trois semaines, elle ne sort plus de chez elle le samedi. Elle dit ne plus reconnaître son quartier, qui a pris un aspect inhabituel.

Dans la rue du Faubourg Saint-Antoine, les enseignes sont protégées par des panneaux en bois. Pour un samedi après-midi à Paris, cette image surprend et contribue à une atmosphère anxiogène pour tous. Émilie exprime l'espoir que cette situation ne dure pas jusqu'à Noël.

Ces panneaux, installés par précaution, symbolisent l'inquiétude d'un quartier habitué à une forte affluence. Ils rappellent que les commerçants ont dû adapter leur activité à chaque journée de mobilisation. Cette adaptation pèse sur leur quotidien et sur leur trésorerie.

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Un retour au calme attendu avant Noël

Tous les commerçants interrogés attendent avec impatience un retour au calme. Ils espèrent que les panneaux en bois auront disparu des vitrines avant les fêtes de fin d'année. Leur principal souhait est de retrouver une fréquentation normale.

Le reportage, réalisé dans le quartier de la Bastille, montre une situation contrastée entre soulagement immédiat et inquiétude pour les semaines à venir. Les commerçants restent dans l'attente de jours plus sereins. La suite de la mobilisation déterminera en grande partie l'ampleur de leurs pertes.