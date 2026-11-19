Au tribunal de commerce de Cahors, Éric Boissel plaide pour une aide précoce. Face aux craintes de 2027, la prévention économique et psychologique s'impose.

Les dirigeants d'entreprise du département du Lot font face à une période de grande incertitude à l'aube de l'année 2027. Cette date marque le début d'un cycle électoral majeur avec la tenue d'une élection présidentielle, un contexte historiquement synonyme de ralentissement des activités économiques. Éric Boissel, en sa qualité de président du tribunal de commerce de Cahors, insiste fermement sur la nécessité cruciale d'un accompagnement précoce. L'objectif central est d'éviter l'engrenage des procédures collectives en intervenant dès les premiers signes de faiblesse économique.

Incertitudes économiques et pression électorale

La visibilité est une composante vitale pour la vie des affaires, une vérité que répète constamment Éric Boissel. Les entreprises lotoises interrogent leur avenir immédiat face à un climat macroéconomique tendu. Juliette Gayet, secrétaire générale de l'Union des entreprises lotoises et présidente de l'association Apesa 46, confirme ce malaise généralisé. Elle soulève avec pragmatisme que le sentiment dominant chez les chefs d'entreprises est un ras-le-bol dû à une accumulation excessive de charges sociales et fiscales.

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Malgré cette anxiété palpable, les données statistiques du tribunal de commerce de Cahors ne révèlent pas encore de crise structurelle. Au 31 octobre 2026, l'établissement a enregistré exactement 107 procédures collectives. Ce chiffre représente une augmentation marginale de seulement six dossiers par rapport à la même période de l'année 2025. Les chiffres sont restés comparables jusqu'au 31 juillet, avant une brève période d'inquiétudes en septembre qui s'est ensuite stabilisée.

Mécanisme de prévention et accompagnement judiciaire

La stratégie recommandée par Éric Boissel repose sur la prise de conscience et l'action rapide. Il exhorte explicitement les dirigeants à venir le consulter le plus tôt possible, dès qu'une baisse des commandes est constatée. Cette démarche est présentée comme un acte de courage comparable à celui de créer ou de reprendre une entreprise. Les mesures de prévention permettent d'agir avant la cessation de paiements, préservant ainsi la pérennité du modèle économique.

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Cet accompagnement judicial se distingue par son caractère confidentiel et direct. Les dirigeants s'adressent à des juges qui sont eux-mêmes d'anciens ou actuels chefs d'entreprise. Ces échanges, décrits comme francs et sincères, permettent une prise de conscience réaliste de la direction à adopter. Le dirigeant reste maître de sa stratégie et de ses décisions tout en bénéficiant de l'expertise pratique du tribunal.

L'objectif premier de ces interventions est triple : maintenir l'activité économique, sauvegarder les emplois et assurer le paiement des créanciers. Éric Boissel précise que la précocité du traitement de la situation augmente considérablement les chances d'un retour à la normale. Cette approche proactive vise à transformer une crise potentiellement mortelle en un défi de gestion maîtrisé.

Santé mentale et soutien psychologique des dirigeants

La dimension psychologique est indissociable de la crise économique actuelle. Selon le baromètre 2025 de la Fondation MMA des Entrepreneurs du Futur et de Bpifrance Le Lab, un dirigeant d'entreprise sur trois souffre d'une mauvaise santé mentale. La surcharge des responsabilités, combinée à la double posture de terrain et d'administratif, crée un stress intense pour les entrepreneurs du département.

L'association Apesa 46, sous l'impulsion de Juliette Gayet, répond à ce besoin vital de soutien psychologique. Cette organisation intervient spécifiquement auprès des dirigeants en souffrance aiguë. Leur dispositif repose sur un réseau étendu de 200 sentinelles réparties dans tout le département. Ces observateurs peuvent signaler de manière totalement anonyme les chefs d'entreprise identifiés comme étant en difficulté.

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Une fois le signalement effectué, des séances avec un psychologue spécialisé peuvent être organisées. Chaque année, environ une vingtaine de personnes bénéficient de cette aide essentielle. Cet accompagnement dual, alliant stratégie économique et bien-être mental, constitue une réponse globale aux défis complexes que traversent actuellement les entrepreneurs du Lot.