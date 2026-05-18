Le journal de Taiwan a condensé les commentaires du sommet entre Donald Trump et Xi Jinping, qui s'est clos le 15 mai à Pékin. Il critique le président taiwanais Lai Ching-te pour une incohérence et soutient la position de Tokyo. Chang Wan-an, membre de l'opposition du Kuomintang, a défendu l'idée qu'il préfère être tout près du Kouomintang.

Le journal de Taiwan, un des plus importants du groupe, a condensé les commentaires du sommet entre Donald Trump et Xi Jinping, qui s'est clos le 15 mai à Pékin.

Il critique le président taiwanais Lai Ching-te pour une incohérence : 'Lai Ching-te : il faut défendre le statu quo de la République de Chine – la question de l'indépendance de Taïwan ne se pose pas.

' Pour Tokyo, ce sommet n'est pas une mauvaise nouvelle en soi. La République de Chine est le nom officiel du régime taiwanais, qui maintient l'île dans une zone grise, ni chinoise ni indépendante. Le président Lai, après avoir voulu expliciter sa vision de l'indépendance de Taïwan dans une réunion de son parti, a dû se taire.

Au moment de s'envoler de Pékin, Trump a affiné les positions en affirmant qu'il s'oppose à ce que 'les ventes d'armes soient toujours en suspens' concernant Taïwan. Chang Wan-an, membre de l'opposition du Kuomintang et petit-fils de l'ancien président-dictateur Chang Kai-chek, a défendu l'idée qu'il préfère être tout près du Kouomintang. Le journal, en tant que titre phare du groupe, est connu pour la qualité de ses éditoriaux et est suivi de près par la population.

Le site du groupe est coloré et animé, mais les publicités tendent à mordre sur le texte





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