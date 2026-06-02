Comment un défenseur néo-zélandais est passé de l'anonymat à 4 millions d'abonnés grâce à un influenceur

Tim Payne, défenseur des All Whites, a vu son compte Instagram exploser après qu'un influenceur argentin l'a désigné comme le joueur le moins connu de la Coupe du Monde 2026. Retour sur ce phénomène viral.

Le compte Instagram du défenseur néo-zélandais Tim Payne est passé de 4 000 à plus de 4 millions d'abonnés en quelques jours, propulsé par un appel d'un influenceur argentin.

Timothy Payne, jusque-là peu connu du grand public, est devenu une véritable sensation en ligne à l'approche de la Coupe du Monde 2026. L'Argentin Valentin Scarsini, célébrité des réseaux sociaux surnommée "El Scarso", a demandé à ses nombreux followers de suivre le joueur des Wellington Phoenix, le qualifiant de "joueur le moins connu" du Mondial. Cette initiative a déclenché un engouement viral, accumulant plus de 4,3 millions d'abonnés en un temps record.

Dans un pays obsédé par le rugby, où les All Blacks dominent la scène sportive, le défenseur de 32 ans dépasse désormais en popularité en ligne la totalité de l'équipe nationale de rugby réunie. Le sélectionneur néo-zélandais de football, Darren Bazeley, a commenté cette effervescence, estimant que Payne semblait très bien vivre cette surprenante popularité.

Il a décrit les interactions amicales entre les joueurs et Timothy Payne comme positives et distanciées, précisant que l'encadrement technique se tenait en dehors de cette vague médiatique. Le joueur lui-même a qualifié l'engouement de "assez dingue" et doit prochainement rencontrer "El Scarso" en Floride, où ce dernier s'est déplacé pour assister au match de préparation entre la Nouvelle-Zélande et Haïti.

Si sa croissance se poursuit, il pourrait atteindre un nombre de followers supérieur à la population totale de la Nouvelle-Zélande, qui compte environ 5,3 millions d'habitants. Malgré cette célébrité soudaine, le parcours de Payne reste modeste comparé aux plus grandes stars mondiales comme Cristiano Ronaldo, qui dénombre plus de 670 millions d'abonnés. Les All Whites, classés 85e au classement FIFA, sont la nation la moins bien classée parmi les 48 qualifiés pour la compétition.

La Coupe du Monde 2026, organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique, voit donc l'émergence inattendue d'une figure médiatique improbable, illustrant le pouvoir des réseaux sociaux dans la construction de la notoriété sportive





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