Comment un artiste n'ayant jamais vu un match de foot de sa vie a pu devenir le créateur d'un hymne repris dans toutes les enceintes sportives ?

Un documentaire retrace l'histoire du tube planétaire 'We are the champions', l'œuvre de Freddy Mercury et de son groupe, Queen. Il y a-t-il un lien entre le football et la chanson ?

Un artiste n'ayant jamais vu un match de foot de sa vie a pu devenir le créateur d'un hymne repris dans toutes les enceintes sportives ?

Réponse avec ce documentaire consacré au tube planétaire 'We are the champions', l'œuvre de Freddy Mercury et de son groupe, Queen. Il suffit parfois de quelques mots, des premières mesures d'une chanson et nous voilà transportés, en communion, chantant 'We are the Champions'. Résonne alors la voix puissante de Freddy Mercury pour l'un des tubes du groupe Queen.

Un tube planétaire né quelques heures après un concert donné au stade de Stafford comme se souvient un fan dans un documentaire consacré à l'histoire de ce titre : 'Le public s'est mis à scander 'You'll never walk alone', l'hymne notamment du club de foot de Liverpool'. Lorsque le public l'entonne à l'issue de ce concert, les membres de Queen sont impressionnés.la foule tapait des pieds, applaudissait, hurlait et chantait à tue-tête.

Et cela a vraiment bouleversé Freddy Mercury et Brian May (cofondateur du groupe et guitariste). A tel point que tous les deux se sont mis à composer des chansons à l'issue de ce concert. Quelque chose est né à ce moment-là Freddy Mercury veut donc son hymne. Une chanson capable d'être reprise partout, et par tous.

Mais au sein du groupe, le scepticisme règne comme le précise Peter Hince, chargé, notamment, des tournées de Queen : ' Freddy n'en faisait toujours qu'à sa tête. Un jour il est allé voir les autres pour leur annoncer qu'il était en train de travailler sur une chanson qui parlait de football. On s'est tous dit : mais mon dieu, qu'est-ce qu'il raconte. Il n'avait sans doute jamais assisté à un seul match de foot de sa vie !

Comme quoi... Cela n'a pas empêché Freddy Mercury d'écrire 'We are the champions', chanson née dans un stade avant de devenir l'hymne de toutes les enceintes sportives ! Le chanteur n'avait alors qu'une idée en tête : 'A vec ce titre on a voulu faire participer le public. Ce qui m'intéressait, c'était la manière dont on allait l'adapter sur scène pour faire réagir les gens.

Et renforcer le lien entre le groupe et le publicCréer un lien unique avec le public, c'était ça la volonté de Freddy Mercury et du groupe. Queen décide même de faire appel à une centaine de fans pour le tournage du clip de 'We are the champions '. Une de ses admiratrice-figurante raconte : ' c'était leur premier tournage avec des fans. Des centaines de personnes avaient fait la queue pour y participer.

Ils ont souvent fait appel à des fans pour ne pas avoir à les payer !

'We are the champions 'est alors entré dans la légende de la pop. Tous les concerts de Queen se terminaient ainsi sur ce morceau si énergique, si intense. Parce qu'en fait, après ça, selon Freddy Mercury, il n'y avait plus rien à dire. Evidemment la chanson a été maintes fois reprise : Liza Minelli, Dolly Parton, Pink, mais aussi des orchestres symphoniques...

De toute évidence, en ce jour d'ouverture de la Coupe du monde de football, la chanson devrait encore résonner dans les stades ! -Queen, we are the champions est déjà sur le site arte.tv et sera diffusé vendredi à 23h15





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