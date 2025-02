Comment stimuler la production de collagène pour une peau plus jeune et élastique ?

Découvrez comment stimuler naturellement la production de collagène pour retrouver une peau plus élastique, plus ferme et plus jeune. Des conseils nutritionnels aux traitements professionnels, en passant par les produits de soin, voici tout ce que vous devez savoir pour préserver et stimuler votre collagène.

Peau élastique et rebondie : comment stimuler la production de collagène ? Que l'objectif soit de renforcer l'élasticité de sa peau ou de la restaurer, de nombreuses options existent pour stimuler la production de collagène . Après tout, c'est le collagène qui donne aux bébés leur peau rebondie et pulpeuse. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe de nombreux moyens d'augmenter ses réserves de collagène si on en ressent le besoin.

\« Le corps produit naturellement du collagène en réponse aux dommages ou au stress de la peau, par exemple lorsqu'on utilise des rétinoïdes, qu'on subit un microneedling ou quand on exfolie sa peau », explique Jeannette Graf, docteur en médecine, dermatologue certifiée et professeur adjoint de dermatologie à l'école de médecine du Mont Sinaï. Outre les traitements et les produits, l'alimentation peut jouer un rôle important dans la stimulation du collagène, mais il est important de garder à l'esprit que tous les aliments ne sont pas aussi bénéfiques les uns que les autres. « Le bouillon d'os, le poisson, la peau de poulet et le blanc d'œuf sont naturellement riches en collagène », explique Jeannette Graf. « Les aliments riches en vitamine C, comme les agrumes et les légumes verts à feuilles, peuvent également favoriser la production de collagène ». \On vous dit tout sur la façon de stimuler la production de collagène, des procédures à l'alimentation, en passant par les produits à envisager. Peut-on stimuler le collagène naturellement ? Bien que des procédures telles que le microneedling, ou des produits tels que les rétinoïdes puissent déclencher la production de collagène, il est possible de stimuler le collagène de manière naturelle. Pour ce faire, la docteure Graf recommande une protection solaire, une alimentation riche en protéines et en antioxydants, un sommeil de qualité et une bonne hydratation. Comment stimuler la production de collagène ? Il existe plusieurs façons de stimuler la production de collagène, qu'il s'agisse de soins topiques (privilégiez les ingrédients tels que le rétinol, les peptides et la vitamine C), de traitements, de changements de mode de vie ou de compléments alimentaires à base de collagène. En ce qui concerne ce que les professionnels peuvent offrir, Graf explique que « les traitements comme le microneedling ou la thérapie au laser sont d'excellentes options pour stimuler la production de collagène ». Elle ajoute que certains paramètres, comme l'exercice régulier et l'hydratation, peuvent également stimuler la production de collagène. Peut-on ingérer du collagène ? Si les traitements dermatologiques et la nutrition peuvent déclencher et stimuler le collagène, celui-ci peut également être ingéré. La docteure Graf prévient que tous les suppléments de collagène visant à stimuler le collagène ne conviennent pas à tout le monde. « Certaines personnes souffrent de légers ballonnements ou d'inconfort gastrique, et les résultats peuvent prendre du temps », précise-t-elle. Si le collagène donne à la peau un aspect sain et rebondi, sa prise n'est pas un remède à tous les problèmes de peau. « Il peut contribuer à améliorer l'élasticité et la fermeté de la peau au fil du temps, mais il n'inversera pas complètement le relâchement cutané, précise Jeannette Graf. Des traitements professionnels peuvent être nécessaires pour obtenir des changements significatifs ». Graf recommande le collagène hydrolysé (peptide de collagène). Il peut s'agir de suppléments à consommer ou à mélanger à une boisson. Selon elle, il s'agit de la forme idéale pour l'absorption par l'organisme, car il est décomposé et plus facile à absorber par l'organisme. « Associez-le à de la vitamine C pour maximiser l'absorption », ajoute-t-elle. Pourquoi le collagène diminue-t-il ? On sait que nos réserves de collagène diminuent avec l'âge, et ce pour plusieurs raisons. La docteure Graf explique que l'âge est le principal facteur et que la perte de collagène peut commencer dès le milieu de la vingtaine. S'il est impossible d'arrêter le vieillissement, il existe d'autres facteurs sur lesquels on a plus de contrôle. Elle explique que les dommages causés par le soleil, le tabagisme, le stress, la pollution et même une mauvaise alimentation peuvent tous dégrader le collagène au fil du temps. « Les dommages causés par les rayons UV sont les principaux responsables », ajoute-t-elle. Peut-on reconstruire le collagène de la peau ? « Oui, dans une certaine mesure », répond Jeannette Graf. S'il est évident que les réserves de collagène dont nous disposons à l'adolescence ne sont pas les mêmes que celles dont nous disposons à partir de la trentaine, il est possible de stimuler le collagène et de se concentrer sur la préservation de ce qui reste. « Les produits de soins de la peau, les traitements professionnels, les suppléments de collagène et un mode de vie sain peuvent soutenir la capacité naturelle de votre peau à reconstruire le collagène, explique Graf. Toutefois, il est important de se concentrer sur la préservation de ce que vous avez et sur le ralentissement de la dégradation





GQ_France / 🏆 24. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Collagène Peau Élastique Peau Jeune Soins Beauté Traitements Professionnels Nutrition Suppléments Protection Solaire

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Les Superpouvoirs des Bébés : Des Explorateurs, des Chercheurs et Peut-être des PoètesCe podcast explore les capacités étonnantes des bébés et remet en question notre perception de leurs connaissances et de leurs compétences.

Lire la suite »

Coupe de France 2024 : Découvrez la liste complète des matches des 8es de finalesLe tirage au sort qui s’est tenu jeudi soir nous a offert des affiches telles que Bourgoin Jallieu - Reims, Le Mans - PSG et Lille - Haguenau ou Dunkerke

Lire la suite »

Comment décrypter les pleurs des bébés (et comment y répondre) ?Les pleurs des bébés ont souvent des causes variées. Découvrez comment les décrypter et y répondre efficacement pour apaiser votre bébé et mieux comprendre ses besoins.

Lire la suite »

Le Caban, Indispensable Cet HiverDécouvrez comment cette pièce emblématique, originaire des manteaux des cochers des rois d'Angleterre, est devenue un incontournable de la mode française et comment l'adopter cette saison.

Lire la suite »

Les Meilleures Offres Boulanger Soldes d'Hiver 2023Découvrez les meilleures offres Boulanger pendant les soldes d'hiver 2023, avec des réductions sur des produits électroniques populaires tels que des casques audio, des téléviseurs, des vidéoprojecteurs et des ordinateurs portables.

Lire la suite »

Cyberarnaques des 'brouteurs' : comment la Côte d’Ivoire est devenue l’épicentre des arnaques francophones surLa lutte contre les 'brouteurs' et leurs arnaques aux sentiments se fait en France comme dans les pays africains.

Lire la suite »