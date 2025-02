Comment S'Habiller Quand On Est Invitée à un Mariage?

Trouvez la tenue parfaite pour un mariage, avec des conseils et des idées de style pour toutes les occasions.

L'été 2025 approche et avec lui, l'éternelle question : « J'ai bientôt un mariage et je ne sais pas quoi mettre ! » La quête de la tenue parfaite pour une invitée à un mariage peut devenir un véritable casse-tête, entre les thèmes et les couleurs imposés, les choix de style personnels et la météo parfois capricieuse.

Que vous préfériez les modèles courts ou longs, les robes ou les tailleurs, et que votre budget soit serré ou plus flexible, il existe des options pour toutes les goûts et toutes les situations. Cet article vous propose un florilège des plus belles tenues pour assister à un mariage, mais aussi à d'autres occasions spéciales. En premier lieu, il est possible de trouver de jolies robes abordables, même pour un budget limité. & Other Stories et H&M proposent des robes fluides et élégantes, tandis que Mango et Balzac Paris offrent des modèles plus originaux, tels que des robes semi-transparents à broche ou des robes en jacquard fleuri. Pour les amatrices de robes courtes, Jacquemus, Alaïa, Staud et Maje présentent des modèles parfaits pour danser toute la nuit. Les robes longues, quant à elles, sont des investissements durables pour toutes les occasions où le chic est de mise. Victoria Beckham, Magda Butrym, Zimmermann et Blumarine proposent des robes longues asymétriques, avec foulards, nouées ou en georgette légère, pour un look sophistiqué et élégant. Les robes à fleurs, quant à elles, rappellent le charme champêtre ou les années 70, et sont parfaites pour un mariage en plein air. Rotate, Rodarte, Reformation et Toteme proposent des modèles à col montant, en velours dévoré, à nouer ou avec un col torsadé, pour un style bohème et romantique.L'élégance de la slip dress est intemporelle, que ce soit en bleu par Acne Studios, ornée de dentelle par JW Anderson, couleur champagne par Max Mara ou marron chocolat par SIR. Les tailleurs sont une alternative chic et élégante pour celles qui veulent éviter la traditionnelle robe de soirée. Maje et Joseph proposent des modèles en bleu pâle et rose glacé, pour un look moderne et professionnel. Enfin, les accessoires jouent un rôle crucial pour parfaire la tenue d'invitée à un mariage. Des sacs mini argentés par Rabanne, en soie fuchsia par The Attico, perlés par Clio Peppiatt ou en forme de coquillage par Cult Gaia sont parfaits pour transporter l'essentiel. Pour les chaussures, optez pour des kitten heels, comme celles proposées par Aeyde ou Sézane, ou des espadrilles Castañer et des ballerines à lacets Claudie Pierlot. Un nœud pour les cheveux gris perle Arket, un foulard fin en soie Gucci à nouer autour du cou, un bracelet en perles avec une breloque cœur Monica Vinader ou des barrettes avec des cristaux de Swarovski Jennifer Behr peuvent ajouter une touche de sophistication et de personnalité à votre tenue





