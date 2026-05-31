Comment préserver la santé de vos pieds pour profiter de chaque marche

Les pieds supportent plus de 100 000 km au cours d'une vie et jouent un rôle crucial d'amortisseur et d'équilibreur. Découvrez les risques de pathologies liées à l'usure, les signes d'alerte et les recommandations d'experts pour protéger vos pieds, éviter les douleurs lombaires et choisir le bon professionnel de santé.

Nous parcourons chaque jour des milliers de pas sans y prêter attention, jusqu'à ce qu'une gêne ou une douleur surgisse et nous oblige à ralentir voire à nous arrêter.

Selon les estimations, l'être humain franchit plus de 100 000 kilomètres au cours de sa vie, soit l'équivalent de deux fois le tour de la Terre. Ce chiffre impressionnant témoigne de l'exigence constante que subissent nos pieds, acteurs invisibles mais essentiels de notre mobilité. À chaque foulée, ils analysent la texture du sol, ajustent notre posture pour maintenir l'équilibre et offrent une fonction d'amortissement naturelle qui protège nos articulations.

En effet, la voûte plantaire absorbe entre une fois et demie et deux fois le poids du corps lorsqu'on marche, et jusqu'à six fois ce poids lors d'une course, réduisant ainsi les contraintes sur les genoux, les hanches et le dos. Par ailleurs, le réseau veineux de la voûte favorise le retour veineux vers le cœur, participant à la circulation sanguine globale. Au fil des années, ces structures se fatiguent.

La peau du pied s'amincit, devient plus sèche, les ongles s'épaississent et les tissus mous subissent des frottements répétés, des pressions excessives ou un chaussage inadéquat. Ces facteurs favorisent l'émergence de pathologies variées, parfois invalidantes : cors, durillons, ongles incarnés, verrues plantaires, névralgies interdigitale ou encore la déviation du gros orteil, dite hallux valgus, qui crée une bosse douloureuse sur le bord interne du pied.

Une douleur persistante sous la base du troisième ou du quatrième orteil peut signaler la compression d'un nerf interdigitale, alors que le creux du pied, zone légèrement incurvée à l'intérieur entre le talon et la base des orteils, peut s'affaiblir et provoquer des déséquilibres posturaux. Quand un pied souffre, le reste du corps compense, ce qui peut entraîner des douleurs lombaires, des troubles de la marche ou des lésions articulaires aux genoux et aux hanches.

Pour prévenir ces désagréments et garantir un confort de marche optimal, il est recommandé de consulter en premier lieu un podologue diplômé d'État. Ce professionnel prend en charge les affections courantes, fabrique des semelles orthopédiques sur mesure et assure le suivi des pieds à risque, notamment chez les patients diabétiques.

En cas de douleurs chroniques, de déformations prononcées ou de troubles de la locomotion, le médecin traitant peut orienter vers un chirurgien orthopédiste spécialisé dans les interventions sur le pied et la cheville. Muriel Montenvert, présidente de l'Union française pour la santé du pied (UFSP), rappelle que la prévention passe par une hygiène adéquate du pied, le choix de chaussures appropriées et des contrôles réguliers afin d'éviter que de petites lésions ne se transforment en problèmes majeurs.

En suivant ces conseils, chacun peut continuer à profiter de balades longues et sereines, tout en protégeant l'ensemble de son appareil locomoteur





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