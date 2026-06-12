Comment l'hôpital du Mans s'organise face à l'afflux de 300 000 personnes pendant les 24 Heures

L'hôpital du Mans déploie un dispositif exceptionnel pour gérer l'afflux de population lié aux 24 Heures du Mans. Avec notamment des équipes renforcées, une régulation médicale sur le circuit et un Smur à moto, les autorités de santé anticipent et répondent à l'augmentation potentielle des patients.

Pendant les 24 Heures du Mans, l'afflux de plus de 300 000 personnes dans la ville du Mans nécessite une organisation médicale spéciale de la part de l' hôpital .

Tout le personnel de l'établissement est mobilisé, avec des effectifs renforcés dans l'ensemble des services : urgences, bloc opératoire, réanimation et accueil administratif. Ce dispositif s'appuie sur une préparation minutieuse, entamée plusieurs mois à l'avance en collaboration avec la Préfecture, le Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS), les forces de l'ordre et l'Automobile Club de l'Ouest (ACO). L'objectif est d'anticiper tous les scénarios possibles, tout en maintenant la qualité des soins pour les patients habituels.

Le système repose sur deux piliers principaux : des renforts postés directement sur les lieux de l'événement pour gérer l'augmentation du nombre de patients, et des équipes en astreinte pour faire face à un éventuel incident grave impliquant de nombreuses victimes. Une innovation notable cette année est la mise en place d'une régulation médicale déportée sur le circuit.

Les appels émanant du site sont ainsi traités directement au niveau du centre 15 implanté sur place, où des équipes du Smur sont prépositionnées pour une intervention rapide. De plus, un poste de secours est installé et géré par l'ACO pour les premiers soins.

Par ailleurs, un Smur à moto a été introduit pour la première fois afin de pallier les difficultés de circulation dans les rues étroites et les zones barrées de la ville, notamment lors de la parade des pilotes. Cette nouvelle unité motocycliste, inspirée par des dispositifs expérimentés lors des Jeux Olympiques ou du marathon de Paris, permet de réduire les délais d'intervention en première intention.

Ainsi, l'hôpital du Mans adapte ses ressources et ses procédures à cette situation exceptionnelle, garantissant une réponse médicale efficace pour les festivaliers et la population locale





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