Comment gérer une assurance vie pour ses petits-enfants en cas de décès ?

Amélie Ziegelmeyer, experte en épargne salariale, explique les solutions pour gérer une assurance vie ouverte au nom de petits-enfants en cas de décès de la personne qui l'a souscrite.

Chaque mois, le «Grand rendez-vous de l'épargne» (Capital / Radio Patrimoine) répond à vos questions dans la séquence «Vos questions, nos réponses».

Dans ce numéro, Amélie Ziegelmeyer conseille Colette, une auditrice qui a ouvert une assurance vie au nom de ses petits-enfants qu’elle ne connaît pas en raison d’un conflit avec leur mère. Elle s’inquiète de ce qu’il adviendrait des fonds en cas de décès avant leur majorité. L’experte commence par recommander à Colette d’«informer son notaire de l’existence de ce contrat d’assurance vie, afin d’anticiper la transmission et de s’assurer que cette somme soit bien intégrée dans son projet patrimonial». Une façon d’éviter tout oubli lors du règlement de la succession. Concernant la gestion du contrat après son décès, une solution existe : «Il est possible de nommer un tiers administrateur dans la clause bénéficiaire. Cette personne, qui peut être un membre de la famille, un ami ou encore une société de gestion en patrimoine, aura pour mission de veiller à la bonne gestion des capitaux pour les petits-enfants.» Une précaution qui permet donc d’éviter que les parents des enfants ne prennent eux-mêmes le contrôle des fonds.Toutefois, Amélie Ziegelmeyer rappelle que cette solution, si elle se pratique, pourrait être attaquée juridiquement : «L’article 384 du Code civil ne mentionne pas l'assurance vie comme contrat pouvant être administré par un tiers à la place des représentants légaux de l’enfant. C’est une question encore débattue juridiquement.» Pour contourner cette difficulté, l’experte conseille de rédiger un testament : «Léguer les capitaux via un testament permet d’introduire un tiers administrateur, mais l’inconvénient est que les petits-enfants bénéficieraient alors d’un abattement fiscal moins important qu'en assurance vie (1 594 euros si les parents sont toujours vivants), puis s'appliquera ensuite le barème des droits de succession en ligne directe de 20% par exemple au-delà de 15 933 euros.»Posez vos questions à nos experts Une question sur vos placements, une succession, vos impôts ou vos investissements immobiliers ? Chaque mois, nous en sélectionnons plusieurs et les soumettrons à nos experts qui se chargeront de vous éclairer sur tous les sujets qui touchent à votre argent. Pour leur poser vos questions, une adresse : [email protected]





