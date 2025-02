Ce guide explique comment désactiver le mode S dans Windows 11. Le mode S est un mode de sécurité qui limite les applications que vous pouvez installer et les modifications que vous pouvez apporter à votre système.

Le mode S de Windows s'active par défaut sur le système d'exploitation de Microsoft et peut potentiellement impacter les performances de votre PC. Il est donc recommandé, en prenant en compte les risques associés, de le désactiver pour bénéficier d'un léger gain en efficacité. Nous allons vous présenter deux méthodes pour y parvenir.

Si vous avez déjà familiarisé votre PC avec les paramètres, vous avez peut-être déjà rencontré ce fameux mode S, dont l'objectif est de privilégier la sécurité en restreignant certaines applications. Cette option, inconnue de nombreux utilisateurs, est installée et activée par défaut sous Windows 11 et peut s'avérer gênante si vous souhaitez une personnalisation plus poussée. Désactiver cette fonctionnalité devient donc nécessaire. Mais comment faire ? Avant de répondre à cette question, revenons plus précisément sur le rôle du mode S dans Windows 11.Globalement, le mode S est principalement conçu pour empêcher le téléchargement de logiciels malveillants et vérifier les applications que vous installez sur votre système. L'objectif est à la fois de simplifier l'expérience utilisateur en empêchant ce dernier d'avoir à effectuer ces vérifications manuellement, mais cela a une contrepartie importante : cela limite les possibilités de personnalisation pour les utilisateurs plus expérimentés. En effet, le mode S donne la priorité aux performances et à la sécurité en limitant les installations d'applications au Microsoft Store, et en exigeant l'utilisation de Microsoft Edge. De plus, lorsque le mode S est activé, les utilisateurs ne peuvent pas modifier les fichiers de registre Windows, ce qui peut représenter un obstacle pour les utilisateurs plus avancés.Si vous souhaitez personnaliser votre système d'exploitation de manière approfondie pour répondre à vos besoins personnels, la désactivation du mode S s'impose comme une nécessité. Désactiver cette option vous permettra d'installer des applications sans passer par le Microsoft Store, vous permettant d'installer des logiciels plus spécialisés ou de personnaliser davantage Windows. Si le risque (le téléchargement inattendu de logiciels malveillants) ne vous semble pas trop élevé, la désactivation de ce mode s'avérera intéressante à long terme. D'autant plus que les méthodes pour effectuer cette action sont relativement simples à mettre en œuvre. Il est également important de noter que la désactivation du mode S n'est accessible qu'aux utilisateurs de Windows 11 Famille.Pour désactiver le mode S via le Microsoft Store, il vous faudra d'abord avoir un compte sur cette application. Si ce n'est pas le cas, nous vous invitons à créer un compte Microsoft ou à passer directement à la méthode suivante : le BIOS. Si vous en avez un, suivez les étapes suivantes :1. Accédez aux paramètres Windows 11.2. Sélectionnez le menu Système de Windows 11.3. Si ce menu n'affiche pas « Windows 11 Home en mode S », cela signifie que votre ordinateur n'est pas en mode S, vous pouvez donc ignorer la suite.4. Cliquez sur « Aller au store », situé sous « Passer à Windows 11 Pro ».5. Dans la nouvelle page affichée, sélectionnez « Obtenir » afin de sortir du mode S.Si vous ne possédez pas de compte Microsoft, vous devrez alors passer directement par le BIOS de votre appareil. Dans ce cas, la méthode pour désactiver le mode S est plus longue, mais pas nécessairement plus complexe. Elle peut effrayer les débutants, car elle consiste à accéder à des menus peu familiers, mais en suivant attentivement les étapes suivantes, l'opération peut être effectuée sans rencontrer de problèmes majeurs. Cependant, il est important de préciser que cette méthode peut, si vous ne suivez pas les étapes correctement, vous conduire à faire une erreur qui pourrait compromettre votre système : si vous n'êtes pas certain de vous, nous vous invitons simplement à créer un compte Microsoft afin de désactiver le mode S via le Microsoft Store, comme décrit précédemment.1. Accédez aux paramètres Windows 11.2. Cliquez sur « Système ».3. Sélectionnez ensuite « Redémarrer maintenant » dans la section « Démarrage avancé ». Cela vous permettra de redémarrer votre PC pour accéder directement au BIOS avant le lancement de Windows 11.4. Une fois que votre PC a redémarré, vous devriez arriver sur une page avec les options « Continuer » pour accéder directement à Windows, « Éteindre votre PC », qui ne nécessite pas d'explication, mais aussi « Utiliser un périphérique » (USB, DVD de récupération) pour effectuer des réparations, et enfin « Dépannage », pour modifier des données directement depuis le BIOS.5. Choisissez l'option « Dépannage ».Dans le BIOS, vous devrez trouver l'option relative au mode S. Cette option peut être appelée différemment selon la marque de votre ordinateur. Une fois que vous avez trouvé l'option, désactivez-la et enregistrez vos modifications en sauvegardant les paramètres du BIOS





Clubic / 🏆 10. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Windows 11 Mode S Désactiver Sécurité Performance Microsoft Store BIOS

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Fin de Windows 10 : Microsoft rend Windows 11 gratuit temporairementMicrosoft joue la carte de l'urgence pour accélérer l'adoption de Windows 11, une stratégie qui rappelle étrangement la transition vers Windows 10.

Lire la suite »

Windows 11 gagne encore du terrain alors que la fin de Windows 10 approcheWindows 11 progresse à son plus haut niveau jamais atteint en janvier 2025, mais reste encore derrière Windows 10, qui arrivera cette année à sa fin de vie annoncée.

Lire la suite »

Windows 11 reprend des couleurs tandis que Windows 10 lâche du terrain : enfin la remontada ?Après deux mois de galère, Windows 11 grignote enfin des parts de marché sur Windows 10. Entre pression de Microsoft et fin de support imminente, les utilisateurs et utilisatrices n’ont plus vraiment le choix.

Lire la suite »

Comment obtenir et installer Office 365 ou Windows 11 à prix cassé ?Que vous souhaitiez vous offrir une clef d'activation pour une suite bureautique telle que Microsoft Office ou encore le système d'exploitation Windows, vous pouvez faire de belles économies en procédant à un achat chez Keysfan.

Lire la suite »

Fin du support de Windows 10 : comment installer Linux en dual boot sur votre PC ?Avec la fin du support de Windows 10, la tentation d’aller voir du côté de Linux est grande. Pour faire connaissance en douceur avec ce nouvel OS sans couper totalement le cordon avec Windows, il est possible de l’installer en parallèle de celui-ci.

Lire la suite »

Comment les backflips sont redevenus à la mode en patinage artistiqueInterdit en compétition de patinage artistique en 1976, le backflip est autorisé depuis juin 2024. Non sans susciter des interrogations quant aux risques de l'exécuter.

Lire la suite »