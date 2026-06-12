Comment bien dormir quand il fait chaud ? Les conseils d'un médecin

Découvrez la position idéale pour évacuer la chaleur et les bonnes habitudes à adopter pour des nuits paisibles lors des fortes chaleurs.

Les nuits d'été peuvent rapidement tourner au cauchemar quand le thermomètre grimpe. Tourner dans son lit, se réveiller en sueur, avoir du mal à se rendormir...

Ces désagréments sont fréquents lors des périodes de canicule. Pourtant, il existe des astuces simples pour améliorer la qualité de votre sommeil, à commencer par la position adoptée dans le lit. Le Dr Gérald Kierzek, médecin urgentiste et directeur médical de Doctissimo, nous éclaire sur les mécanismes en jeu et les bonnes pratiques à adopter. Quand il fait chaud, le corps peine à réguler sa température, ce qui perturbe l'endormissement.

Normalement, pour s'endormir, notre température centrale doit baisser. Or, une chambre trop chaude empêche ce refroidissement, ce qui allonge le temps d'endormissement et augmente les réveils nocturnes. Le sommeil devient moins réparateur, et on se réveille avec une sensation de fatigue, même après une longue nuit. C'est pourquoi il est essentiel d'optimiser son environnement et sa position de sommeil.

La position la plus efficace pour évacuer la chaleur est celle dite de l'étoile de mer. Allongé sur le dos, bras et jambes légèrement écartés, cette posture expose une plus grande surface de peau à l'air, favorisant ainsi la dissipation de la chaleur corporelle. Dormir sur le côté peut aussi convenir, à condition de ne pas trop coller au matelas. Un oreiller entre les genoux peut améliorer le confort tout en maintenant une bonne circulation de l'air.

En revanche, il est déconseillé de dormir recroquevillé ou de rester bloqué dans une même position qui entrave la ventilation. Ces postures accentuent la sensation d'étouffement et multiplient les réveils. Au-delà de la position, d'autres gestes simples aident à mieux dormir quand il fait chaud. Prenez une douche fraîche ou tiède le soir plutôt qu'un bain chaud, car cela abaisse la température corporelle.

Choisissez des draps en coton ou en lin, qui sont plus respirants que le synthétique. Portez des vêtements légers et buvez suffisamment d'eau dans la journée pour rester hydraté sans avoir à vous lever la nuit. Évitez les repas lourds et l'alcool avant le coucher. Si vous souffrez de troubles respiratoires, surélevez légèrement la tête.

En cas de jambes lourdes, placez un coussin sous vos mollets pour favoriser le retour veineux. Enfin, si possible, dormez seul ou éloignez-vous de votre partenaire pour limiter la transmission de chaleur. En résumé, pour passer des nuits plus paisibles en période de canicule, privilégiez la position sur le dos en étoile de mer, ou sur le côté avec un bon alignement. Associez cela à une literie adaptée, une hydratation suffisante et une douche fraîche.

Ces conseils, validés par le Dr Kierzek, vous aideront à mieux supporter les fortes chaleurs et à retrouver un sommeil réparateur





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