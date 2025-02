Comment Acheter un Bijou de Seconde Main Sécuritairement ?

Découvrez les conseils pour acheter un bijou de seconde main authentifié, en mettant l'accent sur la sécurité, l'état du bijou et la connaissance des prix.

Le monde de la seconde main regorge de trésors cachés en bijouterie et joaillerie, offrant la possibilité d'acquérir une pièce unique et intemporelle à moindre coût. Toutefois, il est essentiel d'être particulièrement vigilant lors de l'achat, surtout en matière de vendeur. Le marché de la seconde main peut attirer des acteurs peu scrupuleux.

« Le plus important lorsque l'on achète un bijou de seconde main est de s'assurer de la sécurité et de la confiance en l'acteur auprès duquel on l'achète », précise d'emblée Julie Deschamps, chief marketing officer chez Collector Square, leader européen de la vente d'objets de luxe certifiés et sélectionnés en seconde main. Sur les plateformes de revente de particulier à particulier, les contrefaçons peuvent facilement se faire passer pour de véritables pièces de luxe. Comme lors de l'achat d'un bijou neuf, il est donc crucial de demander tous les documents habituels, à savoir les certificats d'authenticité, les garanties et les éventuelles factures. « Assurez-vous également que le paiement et la livraison soient sécurisés, surtout si vous achetez votre bijou en ligne », précise Julie Deschamps.En plus de l'aspect sécurité, le choix d'un bijou de seconde main doit également tenir compte de son état général. Il est important de vérifier les sertis, l'état des pierres, les rayures et les éventuels coups. « En cas de doute, n'hésitez pas à demander des photos supplémentaires du bijou au vendeur, et même des photos portées », recommande Julie Deschamps. Il est également conseillé de faire appel à un expert en bijou d'occasion pour se protéger des contrefaçons. Pour les bagues, bracelets et montres, il est recommandé de connaître ses mensurations (tour de doigt ou tour de poignet) pour éviter toute mauvaise surprise lors de la réception. L'idéal reste évidemment de pouvoir voir et essayer le bijou avant l'achat. Le prix d'un bijou de seconde main peut également fournir des indices sur son authenticité. « Il ne doit pas être trop bas, ni trop haut. Si une décote est effectivement souvent appliquée sur la joaillerie d'occasion, elle doit rester acceptable en fonction de l'état de la pièce », indique Julie Deschamps. Pour se faire une idée des prix, il est utile de consulter le prix neuf en retail et la décote appliquée. Si le bijou n'est plus au catalogue, il faut comparer avec des pièces similaires et demander au vendeur de justifier son prix en fonction des matériaux utilisés, des pierres, de la marque, etc





Madamefigaro / 🏆 9. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

BIJOU DE SECONDE MAIN AUTHENTICITE SECURITE VENTE PRIVEE COLLECTOR SQUARE

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Voiture électrique : comment être absolument sûr de sa batterie, avant d’acheter neuf ou d’occasionSi vous envisagez d’acheter un véhicule électrique neuf ou d’occasion, sachez que la batterie est un élément clé à considérer, car elle se détériore au fil du temps et influe directement sur la performance, l'autonomie, le coût, l'entretien et la revente de votre auto. Voici les points essentiels à connaître.

Lire la suite »

ZFE : comment acheter une vignette Crit’Air sans passer par internet ?Si vous habitez dans l'une des seize nouvelles agglomérations dans lesquelles il vous faut une vignette Crit’Air pour circuler, il est possible de régler cette formalité sans internet.

Lire la suite »

Comment décrypter les pleurs des bébés (et comment y répondre) ?Les pleurs des bébés ont souvent des causes variées. Découvrez comment les décrypter et y répondre efficacement pour apaiser votre bébé et mieux comprendre ses besoins.

Lire la suite »

La Bague 'Toi et Moi': Un Bijou Intrigant Qui Continue de SéduireDécouvrez le retour en force de la bague « Toi et moi » et son histoire fascinante. Un bijou qui incarne l'amour et qui s'impose sur les doigts des célébrités.

Lire la suite »

Le Petit Bijou de Biarritz ouvre un studio dédié à la création artistiqueLe café-théâtre biarrot, Le Petit Bijou, s'agrandit avec l'ouverture d'un studio attenant en avril. Ce nouvel espace accueillera des résidences d'artistes, des ateliers de théâtre, de magie, de clown et de mime, ainsi que des cours de yoga et des stages.

Lire la suite »

Le duo Boucan poursuit son voyage musical sans tapage au Bijou à ToulouseBoucan revient au Bijou ce mercredi 23 janvier présenter 'Ballad of Kairos', son troisième album. Du boucan et de l’énergie, mais aussi des voix, des paysages et des reliefs sublimes.

Lire la suite »