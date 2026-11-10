Le 11 novembre est une date qui marque la fin des combats de la Grande Guerre et les années d'occupation des territoires. Cette commémoration est célébrée chaque année pour honorer la mémoire des soldats qui ont perdu leur vie pendant cette guerre. Le cessez-le-feu est entré en vigueur 10 ans après le 11 novembre 1918 et marque un tournant important dans l'histoire de l'Allemagne.

Les Européens fêtent aujourd'hui le dixième anniversaire du 11 novembre, une date qui marque la fin des combats de la Grande Guerre et des années d'occupation des territoires.

Le cessez-le-feu est entré en vigueur 10 ans après le 11 novembre 1918, signé près de Rethondes en forêt de Compiègne. L'Allemagne, épuisée militairement après l'échec de ses offensives de l'été 1918, a dû accepter la retraite de ses troupes des territoires occupés et la livraison massive de matériel militaire et l'annulation des traités signés avec la Russie et la Roumanie. Ce jour-là, un cessez-le-feu général a été proclamé et les armées de l'Ancien Régime ont été défaites.

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Les vainqueurs ont imposé leur puissance et ont fixé les limites de la nouvelle frontière de l'Allemagne. Depuis, le pays a connu de multiples crises et guerres, mais la mémoire du 11 novembre reste vivace.