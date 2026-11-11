Commémoration du 11 novembre 2026 : Mémoire des poilus et soldats dans l'Eure

En ce 11 novembre 2026, visite des monuments aux morts de l'Eure pour honorer les poilus de 1914-1918 et les soldats tombés en 1940 et en Indochine.

Le 11 novembre 2026 marque une nouvelle étape dans le devoir de mémoire national en France. Nous avons parcouru le Pays d'Ouche, situé près de Bernay dans le département de l' Eure, pour rendre hommage aux poilus et aux soldats morts pour la France. Cette journée solennelle commémore l'armistice de 1918 qui a mis fin à la Grande Guerre, un conflit ayant profondément marqué la société française.

Hommage aux Poilus et Soldats de 1914-1918

Le monument aux morts de La Barre-en-Ouche porte une inscription gravée dans la pierre : " Honneur aux morts Immortels conseillers des vivants " suivie des dates 1914-1918. Cet édifice classique est surmonté d'un coq victorieux, symbole traditionnel de la gloire militaire. Il est entouré d'une clôture en fer forgé où reposent des obus d'artillerie aux quatre coins de l'enceinte. Le texte cite Raymond Poincaré, rappelant que ces morts sont les conseillers des vivants.

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Au Bois-Anzeray, limitrophe de l'Orne, le monument en forme d'obélisque près de l'église affiche " À nos Morts pour la Patrie ". Une gravure y représente une palme, emblème de la victoire. Dix noms de soldats tués entre 1914 et 1918 y sont inscrits. L'un d'eux, du 245e régiment d'infanterie de classe 1900, matricule 499 au bureau de recrutement de Montluçon, a vu sa dépouille rapatriée en 1920 ou 1926 pour reposer au domaine de Cernay.

Mémoire des Conflits Ultérieurs et Indochine

La mémoire collective ne s'arrête pas à 1918. Le monument de La Haye-Saint-Sylvestre, situé au carrefour du village, présente une pyramide avec l'inscription " Gloire à nos morts 1914-1918 ". Sa base originale intègre une croix de guerre reconstituée en briques. Une stèle honore également le pilote américain John Harber, tandis que six tombes de soldats " Morts pour la France " se trouvent dans le cimetière voisin.

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À La Roussière, la pyramide du cimetière porte les noms de soldats morts en mai et juin 1940. Quatre soldats de la Seconde Guerre mondiale y figurent, dont Marc Maurice Henry. Né le 8 septembre 1917 à Hogues, il était affecté au 236e régiment d'infanterie. Il est mort pour la France le 9 juin 1940 à Évreux lors des bombardements aériens de la Luftwaffe.

Un cas particulier illustre l'étendue géographique des sacrifices : un soldat mort le 21 septembre 1947 sur la route de Vinh Long à Cantho, en Cochinchine. Matricule 372, il fut tué dans une embuscade. Inhumé initialement à Vinh-Long, son corps a été rapatrié à Fréjus en 1986 ou 1987 à la Nécropole nationale des guerres d'Indochine. Ces détails confirment que le devoir de mémoire inclut tous les conflits ultérieurs.

Impact Local et Déroulement des Commémorations

Cette visite dans l'Eure met en lumière la persistance de ces lieux de souvenir dans les petites communes rurales. Les monuments, souvent protégés par des clôtures et ornés d'obus, servent de points focaux pour les cérémonies officielles du 11 novembre. La date anniversaire de l'armistice, retenue en 1922, reste un jour férié majeur pour honorer l'ensemble des disparus militaires.