Comité des Fêtes : Assemblée Générale et Programmation 2025

L'assemblée générale du comité des fêtes de Saint-Cyprien-sur-Dourdou a rassemblé les membres et partenaires pour un bilan positif de l'année 2024 et pour l'annonce de la programmation 2025. Le calendrier des événements sera similaire à celui de l'année précédente, avec des nouveautés et des ajustements pour dynamiser les activités.

Récemment, l'assemblée générale du comité des fêtes du village s'est tenue à la salle des associations. L'assemblée a été ouverte par le président Yannick Blanc, qui a chaleureusement accueilli la présence de nombreux membres et partenaires. Le président a d'abord présenté le bilan de l'année 2024, soulignant le succès des événements tels que la soirée Taste Vin, la fête des ânes, la fête des Parisiens, la fête votive, la fête des vendanges et la magie de Noël.

Ces événements ont attiré un large public, notamment grâce à l'arrivée du Père Noël en traîneau. Yannick Blanc a également mis en avant la collaboration fructueuse avec plusieurs associations locales et remercié les bénévoles, en particulier les jeunes qui se sont activement engagés lors des manifestations. La trésorière, Sylvie Lala, a ensuite présenté le rapport financier, qui fait état d'un solde global positif. Les premières manifestations permettent de dégager des bénéfices pour proposer des animations gratuites tout au long de l'année.Le président a ensuite annoncé que le calendrier des événements de 2025 resterait similaire à celui de 2024, mais avec des ajustements pour dynamiser et renouveler certaines activités. Chaque événement sera désormais géré par une commission dédiée et une équipe de jeunes sera chargée de gérer la fête du 14 août. Une nouvelle page Instagram sera également créée pour une meilleure communication sur les événements. Cette proposition a été chaleureusement accueillie par les membres présents.L'assemblée générale s'est conclue sur une note positive, avec les félicitations du maire et les remerciements du président pour l'implication des bénévoles. La date du Taste-Vin a été annoncée, fixée au samedi 15 mars en soirée à la salle polyvalente de Saint-Cyprien-sur-Dourdou. L'année 2025 s'annonce festive et, grâce à un milieu associatif très dynamique, le village peut ainsi accueillir de nombreux vacanciers durant la période estivale, sans oublier la population locale qui elle aussi profite de toutes les animations proposées





