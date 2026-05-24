La pratique des combats de coqs, qui remontent à l'Antiquité, est légale en France à condition d'une interruption locale inédite. Néanmoins, cette tradition folklorique a été menacée par le droit et la pression sociale croissante. Alors que certains combats se déroulent en dehors de ces zones, le marché clandestin de la cruauté est alimenté. Dans certaines régions, la pratique se meurt face à un cadre légal visant à enrayer la mort progressive. L'équité règne, à moins que le combat n'ait la force ultime...

En France, les combats de coqs ne sont pas qu'un souvenir folklorique. En droit, ils sont officiellement interdits en France à la faveur du bien-être animal, mais pourraient être menacés par la pression sociale croissante et la jurisprudence plus restrictive.

Pourtant, ils ont un avant-dernier bastion en région Nord de la France, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Polynésie française et La Réunion, où la tradition locale interrompu non serait pas reconnue. Les illégalités se hideux malgré les interdictions, alimentant un marché clandestin. Les combats ont lieu dans des gallodromes appelés pitt à coqs, où plusieurs disciplines, telles que les affrontements rapides avec ergots métalliques, joutes d'endurance ou formules mixtes, sont pratiquées.

Dans les territoires d'Outre-mer, la pratique persiste dans les gallodromes sous autorisation préfectorale, avec un vétérinaire présent ou l'obligation d'utiliser seulement les ergots naturels des oiseaux. Entre réalité et légende, le combat des coqs est bel et bien mort en France, mais le nom n'est pas encore définitivement balancé en son sommeil





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