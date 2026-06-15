Coluche : un génie du rire et un grand humaniste

Coluche, humoriste, acteur sensible, candidat à la présidentielle, fondateur des Restos du Cœur, a profondément marqué son époque. Son ami Gérard Jugnot évoque son parcours et il est illustré avec des images d'archives rares, des extraits de sketches, de spectacles, de films, d'images de sa vie privée et publique. Avec aussi les témoignages de Gérard Lanvin, Thierry Lhermitte, Michel Boujenah, Richard Gotainer, Claire Nadeau, Danièle Gilbert, Jean-Michel Vaguelsy, Philippe Labro, Maryse Gildas, Jacques Attali, Harlem Désir ...Ce très bel hommage fait bien revivre ce génie du rire. Il a détourné l'image du clown et inventé un personnage comme Charlie Chaplin. Cet ancien pauvre comme il aimait à le rappeler s'est révélé aussi être un grand humaniste. Il a créé Les restos du cœur, qui fonctionnent toujours et distribuent 130 millions de repas par an. Avec lui, la France s'est vraiment marrée et il a laissé un grand vide.Charles Biétry, privé de la parole, donne des nouvelles de son combat contre la maladie de Charcot : 'Je suis toujours vivant' 'J'ai refusé de prendre un traitement' : David Guetta révèle être atteint d'un trouble déficit de l'attention Nicolas Demorand explique pourquoi il ne reviendra pas dans la matinale de France Inter : 'Ce serait irresponsable avec ma santé' Philippe Katerine et Julie Depardieu déchaînés avec leur fils Billy au Festival TV de Monte-Carlo (PHOTOS) Le coeur 'totalement brisé', Anaïs Baydemir annonce la mort de son père, alors qu'elle a récemment perdu sa maman

Coluche a profondément marqué son époque. Humoriste , acteur sensible , candidat à la présidentielle , fondateur des Restos du Cœur, il fait toujours partie des personnalités préférées des Français, 35 après son décès.

Son ami Gérard Jugnot évoque son parcours. Il est illustré avec des images d'archives rares, des extraits de sketches, de spectacles, de films, d'images de sa vie privée et publique. Avec aussi les témoignages de Gérard Lanvin, Thierry Lhermitte, Michel Boujenah, Richard Gotainer, Claire Nadeau, Danièle Gilbert, Jean-Michel Vaguelsy, Philippe Labro, Maryse Gildas, Jacques Attali, Harlem Désir ... Ce très bel hommage fait bien revivre ce génie du rire.

Il a détourné l'image du clown et inventé un personnage comme Charlie Chaplin. Cet ancien pauvre comme il aimait à le rappeler s'est révélé aussi être un grand humaniste. Il a créé Les restos du cœur, qui fonctionnent toujours et distribuent 130 millions de repas par an. Avec lui, la France s'est vraiment marrée et il a laissé un grand vide.

Charles Biétry, privé de la parole, donne des nouvelles de son combat contre la maladie de Charcot : 'Je suis toujours vivant' 'J'ai refusé de prendre un traitement' : David Guetta révèle être atteint d'un trouble déficit de l'attention Nicolas Demorand explique pourquoi il ne reviendra pas dans la matinale de France Inter : 'Ce serait irresponsable avec ma santé' Philippe Katerine et Julie Depardieu déchaînés avec leur fils Billy au Festival TV de Monte-Carlo (PHOTOS) Le coeur 'totalement brisé', Anaïs Baydemir annonce la mort de son père, alors qu'elle a récemment perdu sa mama





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