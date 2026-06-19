Coluche, l'humoriste passionné de moto et record de vitesse

L'ultime histoire d'un comédien devenu pilote de vitesse qui a battu un record sur le circuit de Nardo, puis a perdu la vie sur la route de Cannes. Ce récit retrace son amour de la moto, l'amitié avec le journaliste Erick Courly et l'impact de sa mort sur la culture française.

Coluche , l'humoriste qui a marqué la scène française, devenait dans le petit matin d'un 19 septembre 1985, plus qu'une figure de scène, un pilote de moto d'exception.

Réussi à se faire connaître par ses sketchs, il portait ailleurs une autre ambition : la vitesse sur deux roues. Sa Yamaha TZ‑D 750 était son symbole, et il en savait tout. Les circuits de Nardo, en Italie, attirèrent son cœur : entre adrénaline et camaraderie, il cherchait un nouveau défi. Il ne se contentait pas de s'amuser, il voulait battre un record.

Dans cette soirée, la France envisageait un autre Coluche, moins l'une des comédies mais une véritable athlète de la route. La lune dépassait le témoin de la piste de Nardo lorsque Coluche monta sur sa moto pour la première fois. Les moteurs rugissaient, les sabots claquaient. Erick Courly, journaliste spécialisé en moto, organisait l'édition du record que le célèbre acteur était prêt à relever.

Ils coordonnèrent les chronomètres, les témoins de la Fédération internationale de motocyclisme, et la piste homologuée. Le 20 septembre, Coluche s'élance à une vitesse qui battait les chiffres officiels. Ses mains en acier sur le guidon semblaient témoigner de la volonté d'un homme qui, en un seul instant, se révéla être plus qu'un comédien, mais un conquérant des kilomètres. La friction de cette alliance entre l'humoriste et le journaliste créa un lien rare.

Erick Courly, originaire de la banlieue parisienne, et Coluche, fort de son prestige, partageaient chaque soir de la ville, menant d'abord pour le plaisir mais finissant par devenir des compères. Ils transportaient la moto à travers les rues, médite sur la législation, réglèrent le moteur, et partageaient un rire qui semblait universel.

Le lien s'inscripta dans une zone temporelle: ils étaient présents dans les mêmes moments, se prenant le temps de parler de la passion ultime, des moteurs qui vibrent, et de la quête de la vitesse. Un jour, sur la route entre Cannes et Oppio, une réalité fatale s'activa : le 19 juin 1986, Coluche élimina les sirènes sur sa Yamaha, et l'accident murmura son destin.

Erick Courly présenta l'histoire de cette mort tragique dans des revues, et le public se rappelait encore l'énergie insatiable du champion. La mort de Coluche convertit l'adrénaline en mémoire, et concentre un respect qui dépasse son talent comique. Sa passion pour la moto, son record de vitesse et enfin son souvenir inscrit dans la conscience collective, démontrent qu'un homme peut attendre plus grand





lequipe / 🏆 83. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Coluche Moto Record De Vitesse Nardo Tragédie

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Coluche nous ferait-il rire aujourd’hui ?Quarante ans après la mort de Coluche, ses sketchs ont-ils vieilli ? Le critique Adrien Dénouette et les humoristes Mahaut Drama et Charline Vanhoenacker interrogent ce que l’humour du fondateur des Restos du Cœur dit de notre époque.

Read more »

Marius Colucci raconte les funérailles compliquées de son père ColucheDans un recueil présenté par Michel Denisot, Marius Colucci évoque le deuil de son père, le célèbre humoriste Coluche, et la difficulté d'organiser des obsèques publiques quand le défunt est une vedette nationale, entre paparazzi, médias et une population en deuil collectif.

Read more »

Coluche : 'C’est l’histoire d’un mec' qui se présente'L'Histoire d’un mec' et de celle de sa bande de copains, qui face à la censure, vont décider de monter un gag, un gros gag, un gag d’état !

Read more »

Le 20 mai 1981, Coluche est au Tribunal des flagrants déliresDix jours après l’élection de François Mitterrand, l’humoriste est l’invité de l’émission quotidienne qui fait passer des personnalités devant une fausse cour de Justice. Le président est Claude Villers, le procureur de la République, Pierre Desproges, et l’avocat de la défense, Luis Rego.

Read more »