Colorful Star Wind S1 : le dock watercoolé boostant la RTX 5060 mobile

Découvrez le Colorful Star Wind S1, un dock à refroidissement liquide pour PC gaming. Il augmente le TDP de 40 % et réduit les températures pour la RTX 5060 mobile. Prix et disponibilité en détail.

Le constructeur chinois Colorful a introduit une solution externe atypique pour optimiser les performances de ses machines portables haut de gamme. Le Colorful Star Wind S1 est un dock à refroidissement liquide conçu spécifiquement pour s'interfacer avec le Hidden Star P16 Pro Star Wind Edition 2026. Cette station périphérique permet d'augmenter significativement la capacité de dissipation thermique du système, offrant ainsi une marge de performance supplémentaire pour les composants internes.

Boost thermique de 40 pour cent pour la RTX 5060

Le Colorful Star Wind S1 vise à dépasser les limites physiques des laptops gaming en contournant les contraintes du châssis portable. En connectant ce dock au Hidden Star P16 Pro, l'enveloppe thermique totale combinant le processeur Intel Core Ultra 7 251HX et la carte graphique NVIDIA RTX 5060 peut être relevée. Le TDP passe ainsi de 150 Watts à 210 Watts, ce qui représente une augmentation de 40 pour cent par rapport au mode autonome sans accessoire.

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Cette augmentation de puissance est accompagnée d'améliorations thermiques et acoustiques notables selon les données du fabricant. L'utilisation du dock permettrait une réduction d'environ 10 degrés Celsius des températures lors des modes performances élevés. Parallèlement, le niveau de bruit émis serait diminué d'environ 5 décibels, bien que Colorful ne précise pas le niveau de bruit initial de référence pour cette comparaison. À titre indicatif, un PC portable gaming de 16 pouces génère généralement entre 50 et 55 décibels à pleine vitesse.

Architecture hermétique et composants internes du dock

La conception technique du Colorful Star Wind S1 repose sur un système de refroidissement liquide compact et étanche. L'unité intègre une pompe, un radiateur en aluminium, un réservoir contenant 250 millilitres de liquide de refroidissement, ainsi que deux ventilateurs pour assurer l'évacuation de la chaleur. Le dispositif se connecte à l'ordinateur portable via une interface dédiée munie d'un mécanisme de verrouillage rapide.

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Ce système de connexion utilise plusieurs joints d'étanchéité pour garantir une parfaite isolation du circuit liquide une fois le dock raccordé. La station de refroidissement elle-même pèse 1,1 kilogramme. Lorsque l'on ajoute le poids du Hidden Star P16 Pro, le poids total du système combiné atteint environ 3,15 kilogrammes. L'ensemble arbore des lignes épurées en harmonie avec le design du laptop, utilisant des matériaux soignés pour un rendu esthétique rigoureux.

Prix élevé et indisponibilité en Europe

Le Colorful Star Wind S1 est commercialisé individuellement sur le marché chinois pour l'équivalent d'environ 130 euros hors taxes. Il est également disponible en pack avec le Hidden Star P16 Pro Star Wind Edition 2026, lequel se vend pour un peu plus de 1600 euros hors taxes. Cette combinaison propose le laptop équipé du processeur Core Ultra 7 251HX et de la puce graphique RTX 5060, optimisé pour tirer parti de cette externalisation thermique.

Malgré l'efficacité technique de la solution, aucune annonce de lancement international n'a été faite concernant ce dock ou son ordinateur hôte. Les informations publiées par des sites comme VideoCardz confirment l'absence de planification pour une sortie en dehors de la Chine. Par conséquent, la disponibilité du Colorful Star Wind S1 en France ou dans d'autres marchés européens reste peu probable pour le moment, limitant son accès aux consommateurs chinois uniquement.