Colomiers éliminé en demi-finale de Pro D2 : les regrets de Florian Nicot

L'entraîneur de Colomiers, Florian Nicot, exprime sa déception après la défaite contre Provence Rugby (28-36) en demi-finale de Pro D2. Il refuse d'attribuer l'échec à une faillite émotionnelle, mais reconnaît que son équipe n'a pas montré son meilleur visage.

La défaite en demi-finale de Pro D2 face à Provence Rugby (28-36) laisse un goût amer à Colomiers . Pourtant, le club haut-garonnais avait réalisé une saison remarquable, décrochant directement sa place dans le dernier carré grâce à un jeu de qualité et à neuf victoires à l'extérieur.

Mais vendredi soir, les Columérins sont passés à côté de leur sujet, semblant inhibés par l'enjeu. L'entraîneur Florian Nicot, en poste depuis un an, n'a pas cherché d'excuses. Il a préféré analyser froidement les raisons de cet échec, refusant de se retrancher derrière une prétendue faillite émotionnelle. Selon lui, l'équipe n'a pas reproduit le rugby qui a fait sa force pendant la saison régulière, notamment dans les collisions et en mêlée fermée.

C'est une déception d'autant plus grande que le groupe avait montré des capacités exceptionnelles tout au long de l'année. Nicot a exprimé sa frustration de voir onze mois de travail anéantis en quatre-vingts minutes. Il a souligné que son équipe n'a pas su gérer la pression de ce match couperet, contrairement à Provence Rugby qui a su être pragmatique et réaliste. Malgré cette cruelle désillusion, la saison de Colomiers reste magnifique.

C'était la première saison de Nicot à la tête de l'équipe, et il a su insuffler un style de jeu apprécié. La base est solide, et il faudra maintenant travailler sur les aspects mentaux pour franchir ce cap en phase finale. Les joueurs partent en vacances avec des regrets, mais aussi avec la certitude d'avoir le potentiel pour revenir plus forts. Le challenge sera de transformer cette expérience en apprentissage pour les saisons à venir.

L'avenir s'annonce prometteur pour Colomiers, à condition de gérer les moments clés avec plus de sérénité. Ce match a mis en lumière les progrès à accomplir, mais aussi la qualité du groupe. Les supporters peuvent être fiers du parcours accompli, même si la finale restera un rêve inassouvi cette année. Le club devra désormais préparer la prochaine saison avec ambition et détermination





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