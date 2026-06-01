Colombie : le maillot de l'équipe nationale de football, nouvel enjeu de la campagne présidentielle

Ivan Cepeda accuse Abelardo de la Espriella d'utiliser le maillot de la sélection colombienne comme symbole politique, dans un contexte de campagne tendue à l'approche de la Coupe du monde et du second tour de l'élection présidentielle.

Le candidat de gauche à l' élection présidentielle colombienne , Ivan Cepeda , a accusé son rival de droite, Abelardo de la Espriella, d'avoir volé le maillot de l'équipe nationale de football, devenu un symbole de soutien au candidat pro-Trump.

Cette accusation intervient dans un contexte de campagne tendue à Bogota, à quelques semaines de la Coupe du monde. Ivan Cepeda, critiquant son adversaire, a déclaré que M. de la Espriella avait l'habitude de voler des choses, et qu'il volait maintenant le maillot de l'équipe nationale colombienne. Ces propos font écho à la stratégie utilisée par l'ancien président brésilien Jair Bolsonaro, qui avait fait du maillot de football un symbole partisan.

Abelardo de la Espriella, un avocat millionnaire de 47 ans novice en politique, a obtenu 43,7% des voix au premier tour, contre 40,9% pour Ivan Cepeda, initialement considéré comme le favori. Les deux candidats se retrouvent ainsi au second tour, prévu le 21 juin, dans un scrutin dominé par les préoccupations sécuritaires liées aux guérillas et aux cartels de la drogue.

Lors d'un rassemblement dimanche soir, De la Espriella, son épouse et leurs quatre enfants portaient tous le maillot de la sélection colombienne, profitant de l'effervescence liée à la Coupe du monde. La Colombie jouera son premier match le 17 juin contre l'Ouzbékistan. Ivan Cepeda a réagi en conférence de presse, lançant sa campagne de second tour et affirmant que l'équipe nationale appartenait à tous les Colombiens, et non à la campagne de son rival.

Selon David Quitian, anthropologue spécialisé dans le sport interrogé par l'AFP, Abelardo de la Espriella cherche à unir passion sportive et passion politique. De nombreux partisans de De la Espriella assistent à ses meetings en portant le maillot de l'équipe nationale





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