À l'approche du second tour de la présidentielle colombienne, les candidats Abelardo de la Espriella et Ivan Cepeda mènent des campagnes aux méthodes radicalement opposées, mêlant symbols patriotiques militaires et mobilisation des fans de K-pop, dans un paysage politique toujours fracturé.

Le paysage politique colombien est en pleine effervescence à l'approche du second tour de l'élection présidentielle. Les deux candidats en lice, Abelardo de la Espriella pour la droite dure et Ivan Cepeda pour la gauche, mènent des campagnes radicalement différentes, faisant appel à des symboles et des électoraux distincts.

Le premier mise sur le patriotisme, l'institution militaire et des images de force brute, tandis que le second tente de mobiliser les jeunes générations, notamment via la culture pop et les réseaux sociaux. Cette divergence stratégique reflète plus largement la fracture politique et sociale qui traverse le pays, encore marqué par plus de six décennies de conflit armé interne. Chaque meeting, chaque apparition publique est minutieusement chorégraphiée pour renforcer le message.

Chez les partisans de De la Espriella, l'uniforme militaire, le salut au front, l'hymne national entonné en rangs serrés par des vétérans en treillis et l'image du tigre sont omniprésents. Ce symbolisme vise à incarner une promesse de"fermeté pour la patrie"et à cristalliser les passions autour d'une figure de sauveur autoritaire. À l'inverse, la campagne d'Ivan Cepeda, décrite comme sobre voire ennuyeuse par certains observateurs, opte pour une approche de terrain connectée aux cultures contemporaines.

L'engagement actif de communautés de fans de K-pop, majoritairement issues de la génération Z, a insufflé une nouvelle dynamité à sa campagne, organisant des flashmobs, des chorégraphies sur les tubes de BTS et popularisant le geste du coeur coréen. Ce soutien跨性别, féminin, jeunesse et minoritaire répond à une perception de menace existentielle face aux idées de son adversaire.

Enfin, le maillot jaune de l'équipe nationale de football, dans le contexte du Mondial 2026, est devenu un champ de bataille symbolique. Si De la Espriella l'a d'abord approprié, suivant en cela l'exemple de figures comme Jair Bolsonaro, le camp petriste tente maintenant de le récupérer, multipliant les apparitions en tenue jaune.

Cette réappropriation par les deux camps d'un symbole aussi populaire que le football souligne l'importance de la bataille culturelle et la volonté de séduire l'électorat au-delà des clivages traditionnels. Le second tour s'annonce donc comme un affrontement entre deux visions du pays, l'une tournée vers un ordre autoritaire et militarisé, l'autre vers une ouverture aux diversités et aux dynamiques générationnelles





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