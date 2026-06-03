Colombie : Abelardo de la Espriella promet des relations 'comme jamais' avec les États-Unis après le soutien de Trump

Le candidat de droite dure Abelardo de la Espriella, soutenu par Donald Trump, s'engage à renforcer les liens avec Washington après sa surprise au premier tour de l'élection présidentielle colombienne.

Le candidat de la droite dure à la présidentielle en Colombie, Abelardo de la Espriella, a promis mardi 2 juin d'établir des relations 'comme jamais auparavant' avec Washington, après avoir reçu le soutien du président américain Donald Trump, dont il est un admirateur déclaré.

Cet avocat millionnaire novice en politique a créé la surprise en arrivant en tête du premier tour dimanche avec plus de 43% des voix, devançant le favori de gauche Ivan Cepeda. Dans un entretien accordé au magazine Semana, il a souligné que les États-Unis jouent un rôle déterminant dans la lutte contre la criminalité et le narcoterrorisme, justifiant ainsi son désir de coopération renforcée.

Donald Trump, qui avait annoncé son soutien 'total et complet' à De la Espriella via son réseau Truth Social, a décrit ce dernier comme un 'dirigeant intelligent, fort et dur' capable de stopper l'immigration illégale et de restaurer l'ordre. Le milliardaire républicain, qui voit en lui un allié pour contrer l'influence de la gauche en Amérique latine, a également qualifié Ivan Cepeda, dauphin du président sortant Gustavo Petro, de 'marxiste d'extrême gauche'.

Cette intervention directe de Trump dans la campagne colombienne reflète sa stratégie de soutien aux leaders de droite dans la région, comme Nayib Bukele au Salvador ou Javier Milei en Argentine. De la Espriella, qui possède également la nationalité américaine, a bâti sa campagne sur une rhétorique sécuritaire de 'main de fer', promettant la mort ou la prison pour les membres des organisations criminelles.

Ses positions tranchées et son admiration pour les politiques de Trump et Bukele séduisent un électorat las de l'insécurité et de l'instabilité économique. Cependant, sa montée suscite des inquiétudes chez les observateurs, qui craignent une dérive autoritaire. Le président sortant Gustavo Petro, qui a entretenu des relations tendues avec Trump, a réagi sur X en appelant les Colombiens à voter librement, dénonçant l'ingérence étrangère.

Le second tour, prévu le 21 juin, s'annonce comme un duel polarisé entre deux visions radicalement opposées de l'avenir du pays





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