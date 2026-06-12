Collisions entre véhicules et avions : une faible fréquence en Europe

Selon l'analyse des signalements volontaires d'incident par Eurocontrol, les collisions entre véhicules et avions sont rares en Europe. Les facteurs humains, tels que les actions des contrôleurs et des pilotes, sont responsables de 75 % des cas, tandis que les facteurs environnementaux et techniques sont marginaux.

Contrairement aux États-Unis où ils furent spectaculaires et médiatisés, des collisions entre véhicules et avions ne s'observent pas en Europe . L'analyse des signalements volontaires d'incident par Eurocontrol (2020-2024) souligne l'intérêt du partage d'expérience pour détecter précocement les risques et renforcer la transparence.

En 2024, le taux d'incident global demeure faible (environ 1 incident pour 10 000 vols) et incident ne signifie pas accident ! Le facteur humain domine : 75 % des cas sont liés aux actions des contrôleurs, des pilotes ou à des défaillances de communication air-sol où il y a toujours des progrès possibles. À l'inverse, les facteurs environnementaux et techniques restent marginaux (6 %), ce qui signifie une maturité technologique en sécurité





LaTribune / 🏆 11. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Collisions Véhicules Avions Europe Eurocontrol Facteurs Humains Environnementaux Techniques

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Pour maigrir, l’alimentation serait 10 fois plus importante que le sport, selon cette grande étudeAlimentation ou sport pour maigrir : une étude mondiale révèle un rapport de force surprenant et rebat les cartes de votre temps minceur.

Read more »

Michael Goldman sur le départ de Star Academy : Voici qui pourrait le remplacer selon nousSelon Le Parisien, Michael Goldman ne rempilera pas en tant que directeur pour la prochaine saison de Star Academy sur TF1. À cette occasion, Télé-Loisirs a imaginé quelle personnalité qui pourrait remplacer le producteur 46 ans à ce poste.

Read more »

LE PROCUREUR : Selon Steve, l'OM ne doit pas se séparer de Mason GreenwoodUn acteur du monde du foot est l'accusé du soir. Il est ensuite défendu avant le verdict du juge.

Read more »

Affaire Lyhanna : deux Français sur trois ne font plus confiance à la justice, selon un sondageSelon un sondage Elabe paru ce mercredi 10 juin, les Français expriment moins une demande de nouvelles lois qu’une critique sévère du fonctionnement des institutions. Coordination défaillante, manque de confiance dans...

Read more »