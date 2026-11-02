Collision Route du Rhum : Violette Dorange et Romain Pilliard endommagés au large de Bréhat

Collision lors de la Route du Rhum entre Violette Dorange et Romain Pilliard près de Bréhat. Les deux marins s'arrêtent pour réparations après un choc majeur.

La course phare de la voile transatlantique a connu un accident majeur dès ses débuts. Le dimanche 1er novembre, au large de l'île de Bréhat, Violette Dorange et Romain Pilliard se sont percutés. Cette collision est survenue seulement deux heures après le coup d'envoi à Saint-Malo.

Un choc violent près de Bréhat

L'événement s'est produit vers 15h, juste après le départ à 13h du port de Saint-Malo. Le vent s'est renforcé soudainement, poussant le multicoque de Violette Dorange vers le trimaran de Romain Pilliard. La navigatrice a décrit une accélération brutale. Elle explique que son foil a frappé la coque adverse. Le choc a été tel qu'elle a été projetée à l'intérieur de son bateau.

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Dégâts importants pour les deux bateaux

Romain Pilliard naviguait à côté de Violette Dorange depuis un moment. Il estime qu'ils avaient une vitesse similaire avant l'impact. Il pense que son homologue ne l'a pas vu. De son côté, Violette Dorange constate plusieurs casses sur le bordé et la coque. Le tirant d'eau de l'outrigger a touché, et son foil est fissuré. Une voie d'eau s'est déclarée dans le premier compartiment de son voilier.

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Arrêt technique pour réparations urgentes

Face à l'ampleur des dommages, les deux marins ont décidé de faire escale. Ils se sont amarrés dans le Finistère pour effectuer des réparations. L'organisation autorise des escales techniques illimitées durant les 150 premiers milles. Romain Pilliard prévoit de déposer une réclamation pour les dégâts sur son flotteur. Violette Dorange est arrivée à Roscoff dans la soirée. Une dizaine de personnes est venue l'accueillir.

Impact sur la course et réaction des navigateurs

Violette Dorange se dit triste et désolée pour Romain Pilliard. Elle espère qu'il va bien malgré cet accident. Son objectif initial était de viser le top 10. Elle pointait même à la troisième place une heure après le début. Elle était neuvième à 20h avant de s'arrêter pour ses réparations. L'espoir de bien figurer dans la reine des transatlantiques semble compromis pour l'instant.