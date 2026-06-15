Collision mortelle entre un catamaran et un voilier français au large de la Croatie: trois Tchèques tués, un disparu

Une collision entre un catamaran croate et un voilier français dans l'Adriatique a fait trois morts et un disparu, tous de nationalité tchèque. Ouverture d'une enquête.

Une collision survenue le 14 juin entre un catamaran et un voilier français dans l' Adriatique , au large de la Croatie , a causé la mort de trois personnes et laissé une personne portée disparue.

Le drame s'est produit dans les eaux séparant les îles de Solta et Brac, près de Split. Le catamaran, exploité par une compagnie privée croate, transportait 118 passagers et sept membres d'équipage. Le voilier, battant pavillon français, comptait huit personnes à son bord. Après l'impact, le voilier a coulé à une profondeur de 52 mètres.

Les secours ont pu récupérer quatre occupants du voilier, mais trois autres, ainsi qu'une personne restée introuvable, sont décédés. Les victimes mortelles sont de nationalité tchèque. Le ministère croate de la Mer et des Transports a confirmé l'ouverture d'une enquête pour élucider les circonstances exactes de cet accident. Les autorités tchèques ont déploré la perte de leurs concitoyens et dépêché un consul sur place.

Le Premier ministre croate Andrej Plenkovic a présenté ses condoléances au Premier ministre tchèque Andrej Babis et aux familles des victimes. Des images du catamaran et du voilier, ainsi que des opérations de secours, ont été diffusées par les médias locaux et sur les réseaux sociaux. Cet événement souligne les dangers de la navigation dans l'Adriatique, une zone très fréquentée surtout en période estivale.

Les investigations devront déterminer les responsabilités, notamment en ce qui concerne les conditions de navigation, la vitesse des bateaux et le respect des règles de priorité en haute mer. La profondeur importante où a sombré le voilier pourrait compliquer les opérations de renflouement et d'expertise. Les passagers du catamaran, pour leur part, ont été secourus et conduits à terre sans autre blessure signalée. La compagnie maritime responsable du catamaran n'a pas encore communiqué publiquement sur le drame.

Ce type d'accident rappelle l'importance du strict respect du règlement international pour prévenir les abordages en mer. La saison touristique bat son plein en Croatie, et le trafic maritime dans l'Adriatique est particulièrement dense. Les autoroutes maritimes sont empruntées par de nombreux ferries, catamarans et voiliers de plaisance. Les conditions météorologiques et la visibilité peuvent parfois être des facteurs aggravants.

L'enquête, menée conjointement par la Croatie et la France, devrait s'appuyer sur les enregistrements des radars et les témoignages pour reconstituer la séquence des faits. La localisation du corps de la quatrième victime portée disparue a été annoncée, mais son identification reste à confirmer. Les familles des défunts attendent des réponses et des explications sur les causes de ce tragique accident.

La communauté internationale est appelée à renforcer la surveillance et la coopération dans ces zones maritimes très fréquentées pour éviter que de tels drames ne se reproduisent





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