Collision mortelle entre un car scolaire et un train à Buggenhout : plusieurs victimes

Un accident survient à Buggenhout, en Flandres, lorsqu'un car scolaire transportant sept écoliers est percuté par un train au passage à niveau. Les autorités confirment plusieurs morts et lancent une enquête sur les causes de la collision.

Un tragique accident s'est produit ce mardi 26 mai aux environs de 8 heures du matin à Buggenhout , petite ville située dans la province flamande de Belgique , au niveau d'un passage à niveau.

Un car scolaire transportant sept élèves, leur conducteur et un accompagnateur a été percuté de plein fouet par un train qui, selon les informations de la société ferroviaire Infrabel, se préparait à s'arrêter à la prochaine station située à environ un kilomètre du lieu de la collision. Le choc, d'une intensité redoutable, a provoqué la désintégration partielle du minibus, entraînant la mort de plusieurs occupants, bien que les autorités n'aient pas encore communiqué de chiffre exact.

Les services d'urgence ont été dépêchés immédiatement sur les lieux, où ils ont trouvé des victimes graves et d'autres en état de choc. Les équipes de secours, composées de pompiers, d'ambulanciers et de policiers fédéraux, ont travaillé pendant plusieurs heures afin d'extraire les blessés du véhicule et de les acheminer vers les hôpitaux de la région pour y recevoir les soins nécessaires.

Le ministre de l'Intérieur, Bernard Quintin, présentait, peu après l'incident, les premières informations officielles, soulignant la gravité de la situation et la nécessité d'une enquête approfondie. Selon une source proche du dossier citée par l'AFP, le bilan ferait état de plusieurs morts, mais les chiffres précis restent à confirmer.

An Berger, porte-parole de la police fédérale, a indiqué à la chaîne VRT que le car comportait, en plus des sept écoliers, le conducteur du véhicule ainsi qu'un accompagnateur, tous potentiellement touchés par le drame. À ce stade, la police a refusé de publier un compte rendu détaillé du nombre de victimes, invoquant la sensibilité de la famille des concernés et la nécessité de respecter les procédures légales en cours.

En revanche, Frédéric Sacré, porte-parole d'Infrabel, a précisé que, contrairement aux passagers du train qui n'ont subi aucune blessure, le car était le seul à être impliqué dans la collision. Les autorités locales et fédérales ont réagi rapidement en fermant le passage à niveau pour permettre aux équipes de secours d'opérer en toute sécurité.

Un examen technique du dispositif de signalisation du passage à niveau est prévu afin de déterminer les causes exactes de cet accident, notamment si un dysfonctionnement ou une erreur humaine aurait pu jouer un rôle. Le gouvernement a déclaré son soutien aux familles des victimes, promettant une assistance psychologique et matérielle, ainsi que des mesures de prévention pour éviter la répétition d'un tel drame.

Dans les heures qui ont suivi, la population de Buggenhout et les habitants des environs ont exprimé leur solidarité sur les réseaux sociaux, appelant à une réflexion collective sur la sécurité ferroviaire et la protection des usagers vulnérables, notamment les enfants se rendant à l'école. Le bilan final de l'incident, qui sera présenté dans les prochains jours, devra également prendre en compte les éventuelles responsabilités du gestionnaire du réseau ferré belge et des autorités locales chargées de la maintenance des passages à niveau





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