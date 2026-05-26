Collision meurtrière entre un train et un car scolaire à Buggenhout : plusieurs victimes et réactions officielles

Un minibus scolaire percuté par un train à Buggenhout le 26 mai 2026 : le ministre de l'Intérieur annonce plusieurs victimes, la présidente de la Commission européenne exprime sa solidarité, et les autorités belges promettent de renforcer la sécurité des passages à niveau.

Un accident tragique a secoué le nord de la Belgique ce mardi 26 mai 2026 lorsqu'un minibus scolaire a été percuté par un train à un passage à niveau situé à Buggenhout, en Flandre.

Vers 8 h 08, le conducteur du train, qui devait s'arrêter à la gare suivante, a heurté le véhicule transportant des élèves, le conducteur et un accompagnateur. Le choc a été décrit comme "excessivement violent" par Frédéric Sacré, porte‑parole d'Infrabel, l'opérateur du réseau ferré belge, soulignant la gravité de la scène. Selon les premières informations, sept élèves, le chauffeur et un accompagnateur étaient à bord du car au moment de la collision.

La police fédérale, sollicitée par l'AFP, n'a pas encore publié de dénombrement précis des blessés, mais le ministre de l'Intérieur, Bernard Quintin, a évoqué plusieurs victimes et a exprimé son soutien aux familles affectées. Sur les réseaux sociaux, le ministre a partagé son "cœur brisé" et a adressé ses condoléances aux proches des victimes, rappelant que "l'Europe pleure avec la Belgique".

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a réagi de la même manière, manifestant sa solidarité et appelant à la réflexion sur la sécurité des passages à niveau. Les autorités locales ont immédiatement fermé le site pour permettre aux équipes de secours d'intervenir et d'effectuer les premiers soins. Des experts en sécurité ferroviaire ont été dépêchés afin d'analyser les circonstances exactes du drame et d'en tirer des enseignements pour prévenir de futurs accidents similaires.

En parallèle, d'autres incidents ont attiré l'attention des médias, notamment un car scolaire qui s'est embrasé dans la Loire, où quarante‑deux collégiens ont été évacués sains et saufs. Bien que ces faits soient distincts, ils soulignent les risques liés aux transports scolaires et la nécessité d'une vigilance accrue tant sur les voies ferrées que sur les routes.

Les responsables belges envisagent dès à présent de renforcer les dispositifs de sécurité aux passages à niveau, notamment par l'installation de barrières automatiques et l'amélioration de la signalisation. Le gouvernement a également annoncé la mise en place d'une commission d'enquête indépendante afin de déterminer les responsabilités et de proposer des mesures correctives.

Ce drame restera gravé dans les mémoires comme un rappel brutal de l'importance de la prévention et de la coordination entre les services de transport, les autorités locales et les parents d'élèves





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