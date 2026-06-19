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Collision ferroviaire près de Bedford : plusieurs blessés graves, trafic perturbé

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Collision ferroviaire près de Bedford : plusieurs blessés graves, trafic perturbé
Accident FerroviaireBedfordLuton
📆6/19/2026 7:59 PM
📰20minutesparis
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Deux trains sont entrés en collision près de Bedford, au Royaume-Uni, faisant plusieurs blessés selon les premiers témoignages. Le trafic est interrompu sur la ligne principale reliant Londres à Luton.

L' accident ferroviaire survenu près de Bedford illustre les dangers potentiels du transport de masse, surtout aux heures de pointe. Les premiers éléments indiquent qu'un train à l'arrêt a été percuté par un autre en provenance de Nottingham, causant des blessures graves.

Les services d'urgence sont sur place, bien que les autorités n'aient pas encore communiqué de bilan officiel. Les images diffusées montrent l'ampleur des dégâts, avec deux trains encastrés et des passagers coincés sur les rails. Le trafic est totalement interrompu entre Londres Saint-Pancras et la région de Luton, affectant des milliers de voyageurs

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Accident Ferroviaire Bedford Luton Train Collision Blessés Royaume-Uni

 

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