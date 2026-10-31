Collision ferroviaire en Espagne : 69 morts, dont une Française identifiée

Une collision entre deux trains à grande vitesse en Castille-La Manche a fait 69 morts, dont une ressortissante française. Le ministère des Affaires étrangères exprime ses condoléances.

Une collision entre deux trains à grande vitesse survenue mercredi dans la région de Castille-La Manche, dans le centre de l'Espagne, a causé la mort de 69 personnes. Samedi 31 octobre, le ministère français des Affaires étrangères a annoncé qu'une ressortissante française figurait parmi les victimes identifiées. Le drame s'est produit mercredi matin, lorsque un train à grande vitesse de la compagnie nationale Renfe est entré en collision avec un train à l'arrêt appartenant à la compagnie privée Iryo.

Une victime française identifiée par Paris

Le ministère des Affaires étrangères a confirmé samedi 31 octobre le décès d'une Française dans l'accident. Dans un communiqué, le ministère a indiqué être en lien constant avec la famille de la victime, à laquelle il présente toutes ses condoléances. Il a également exprimé la très vive émotion de la France et adressé ses pensées aux victimes, aux blessés et aux proches touchés par ce terrible accident.

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La veille, jeudi, le ministère avait indiqué être sans nouvelles de plusieurs ressortissants français présents dans la zone au moment du drame. L'identification de la victime française intervient donc au lendemain de ces premières inquiétudes concernant des Français potentiellement concernés par la catastrophe.

Le bilan humain de la collision en Espagne

Le bilan provisoire de la collision s'élève à 69 personnes décédées. L'accident a impliqué deux trains à grande vitesse dans la région de Castille-La Manche, mercredi matin. Un train de la compagnie publique Renfe est entré en collision avec un convoi à l'arrêt exploité par Iryo, compagnie privée détenue à 51 pour cent par les chemins de fer italiens FS.

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Ce bilan place cette catastrophe parmi les accidents ferroviaires les plus meurtriers survenus en Europe au cours des vingt dernières années. Les autorités espagnoles n'ont pas exclu que le nombre de victimes puisse encore évoluer, alors que les opérations d'identification et de secours se poursuivaient.

Deuil national et réactions en Espagne

Au lendemain du drame, l'Espagne a entamé trois jours de deuil national pour honorer la mémoire des victimes. Le pays est plongé dans une vague d'émotion, et plusieurs personnalités issues de divers horizons figurent parmi les personnes décédées, notamment une figure bien connue des arènes de Nîmes, dont la disparition a endeuillé le monde taurin.

Les secours et les enquêteurs se sont mobilisés dès mercredi matin pour prendre en charge les blessés et déterminer les circonstances exactes de la collision entre les deux rames à grande vitesse. Les causes précises de l'accident restent à établir.

Contexte des accidents ferroviaires en Europe

La catastrophe de Castille-La Manche rappelle la vulnérabilité des réseaux ferroviaires à grande vitesse, pourtant considérés comme parmi les plus sûrs au monde. Les accidents impliquant des trains à grande vitesse restent rares en Europe, mais leur bilan peut être extrêmement lourd, comme l'ont montré plusieurs drames survenus ces vingt dernières années.

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Les autorités espagnoles, comme les compagnies Renfe et Iryo, sont désormais attendues sur les conclusions de l'enquête. En France, le ministère des Affaires étrangères a réaffirmé son soutien à la famille de la ressortissante décédée, tandis que les pensées des autorités françaises vont à l'ensemble des victimes et des blessés.