Collision d'un porte-avions américain près de l'Égypte

Un porte-avions américain, le Harry S. Truman, a été impliqué dans une collision avec un cargo panaméen près de Port-Saïd, en Égypte. Bien que la collision ait provoqué des dégâts sur le cargo, le porte-avions a subi des dommages mineurs et aucun blessé n'a été enregistré.

Un porte-avions de la marine américaine a été impliqué dans une collision avec un navire de commerce près de l' Égypte , a annoncé jeudi l'armée américaine. Le porte-avions à propulsion nucléaire, le Harry Truman, n'a enregistré aucun blessé ni aucune inondation à son bord. La marine américaine dispose actuellement de 11 porte-avions.

Le porte-avions Harry Truman, d'une tonne de 100 000 tonnes, a heurté le Besiktas-M, un cargo de 55 000 tonnes battant pavillon panaméen, mercredi soir lors d'une navigation près de Port-Saïd, en Égypte. « La collision n'a pas mis en danger le Harry S. Truman. Il n'y a aucun rapport d'inondation ni de blessures. Les installations de propulsion n'ont pas été affectées et sont dans un état stable et sûr », a ajouté la marine dans un communiqué. Bien que les collisions impliquant des navires de la marine américaine soient extrêmement rares, deux navires de guerre en Asie-Pacifique ont été impliqués dans des accidents en 2017. Ces accidents, au cours desquels 17 marins ont été tués, ont soulevé des questions sur la formation de la Marine et le rythme des opérations. Ces événements ont provoqué une audition au Congrès et la révocation d'un certain nombre d'officiers. Avec ses 333 mètres de long, le porte-avions Truman est presque aussi long que l'Empire State Building et compte 5 000 membres d'équipage. Le pont d'envol peut accueillir 90 aéronefs, dont des avions militaires F/A-18F Super Hornet





Le_Figaro / 🏆 15. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Porte-Avions Collision États-Unis Égypte Marine

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Collision Aérienne Tragique près de Washington : Un Avion et un Hélicoptère Entrent en CollisionUn hélicoptère militaire et un avion de ligne régional ont subi une collision tragique près de l'aéroport Ronald-Reagan à Washington, déclenchant une vaste opération de recherche et de sauvetage. Le président Trump a exprimé sa tristesse et l'aéroport a suspendu tous les décollages et atterrissages.

Lire la suite »

Israël, Égypte, Incendies à Los Angeles et Venezuela : les informations de la nuitIsraël : libération des trois premières otages depuis le cessez-le-feu. “Les trois premières otages libérées par le Hamas dans le cadre de son accord de cessez-le-feu avec Israël ont été transférées de Gaza vers Israël dimanche soir”, rapporte Ha’Aretz.

Lire la suite »

Transfert des Gazaouis: L'Égypte et la Jordanie craignent des conséquences déstabilisatricesLa proposition de Donald Trump de transférer une partie de la population de Gaza a soulevé des inquiétudes en Égypte et en Jordanie. Ces deux pays, considérés comme des acteurs clés de l'axe pro-occidental, craignent que ce transfert ne les déséquilibre sur le plan sécuritaire et politique. La Jordanie redoute notamment un précédent pour un futur transfert des Palestiniens de Cisjordanie. L'Égypte, quant à elle, s'inquiète des implications sécuritaires liées à une augmentation de la population palestinienne et à la proximité du Hamas avec les Frères musulmans égyptiens.

Lire la suite »

Donald Trump : les États-Unis gèlent l’aide étrangère, sauf pour l’Égypte et IsraëlLes États-Unis ont gelé leur aide étrangère, à l'exception de celle fournie à l'Égypte et Israël. Aucune mention de l’Ukraine n’est faite par Marco Rubio, chef de la diplomatie américaine.

Lire la suite »

Les Etats-Unis suspendent leur aide internationale : l’Egypte et Israël épargnés, l’Ukraine pas mentionnéeLe secrétaire d’Etat Marco Rubio a confirmé vendredi 24 janvier la mise en application d’un décret signé lundi 20 janvier par le nouveau président Trump.

Lire la suite »

Trump propose d'envoyer les Palestiniens de Gaza vers l'Egypte et la JordanieLe président américain Donald Trump a proposé de déplacer les habitants de la bande de Gaza vers l'Egypte et la Jordanie dans le cadre d'un plan de paix consistant à 'faire le ménage' dans le territoire palestinien, où la trêve entre Israël et le Hamas est entrée dimanche dans sa deuxième semaines.

Lire la suite »