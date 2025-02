Collision d'Avions à Scottsdale, Arizona : Au Moins Un Mort

Deux jets privés se sont percutés sur le tarmac d'un aéroport régional en Arizona, entraînant au moins un décès. La collision, impliquant un Learjet 35A et un Gulfstream 200, a provoqué l'interruption temporaire du trafic aérien à Scottsdale. La FAA a ouvert une enquête sur cet accident, qui intervient après une série d'accidents aériens récents aux États-Unis.

Deux petits avions se sont heurtés lundi sur le tarmac d'un aéroport régional en Arizona , aux États-Unis. Cet accident tragique a fait au moins un mort, selon les autorités. Dave Folio, porte-parole des pompiers de Scottsdale, la ville où le drame s'est déroulé en début d'après-midi, a confirmé le décès d'une personne. « Nous travaillons toujours à l'extraction d'une personne de l'un des avions », a-t-il déclaré, précisant que trois autres victimes avaient été transportées à l'hôpital.

La collision a impliqué deux jets privés, un Learjet 35A et un Gulfstream 200, selon un communiqué de la FAA, le régulateur américain de l'aviation. Le Learjet 35A aurait déraillé après l'atterrissage et s'est écrasé sur le Gulfstream 200, a expliqué l'agence. La FAA a ouvert une enquête sur cet accident. Le trafic aérien de l'aéroport de Scottsdale a été temporairement interrompu. Cette collision intervient après une série d'accidents aériens récents aux États-Unis, soulevant des inquiétudes sur la sécurité aérienne dans le pays. Le 30 janvier, une collision entre un avion de ligne et un hélicoptère de l'armée américaine à Washington a fait 67 morts. Cet accident a été suivi le 1er février par le crash d'un avion médical dans un quartier de Philadelphie, qui a fait sept morts. Vendredi dernier, dix personnes sont mortes dans le crash d'un petit avion commercial en Alaska.





