Collège rural du Tarn‑et‑Garonne sacré au CNRD grâce à un projet sur la Shoah

Les élèves de troisième du collège Théodore‑Despeyrous ont remporté le premier prix académique du Concours national de la Résistance et de la Déportation grâce à une boîte littéraire retraçant la trajectoire de la résistante Marie‑Claude Vaillant‑Couturier, démontrant l'engagement volontaire d'un établissement public rural.

Dans le Tarn-et‑Garonne, le collège public et rural Théodore‑Despeyrous de Beaumont‑de‑Lomagne a été à nouveau à l'honneur lors de la cérémonie de remise des prix du Concours national de la Résistance et de la Déportation (CNRD) qui s'est déroulée le mercredi 17 juin dans la salle de l'espace Jean‑Bourdette à Montbeton.

Un groupe de quinze troisièmes, volontaires depuis plusieurs mois, a reçu plusieurs distinctions, dont le premier prix académique, récompensant un travail collectif exceptionnel. Ce succès s'inscrit dans la lignée d'une tradition profondément ancrée dans l'établissement : depuis une quinzaine d'années, les élèves s'engagent volontairement chaque année dans ce concours, et le collège a déjà décroché un titre national il y a deux ans, ce qui avait conduit les lauréats à être reçus à l'Élysée.

Le professeur d'histoire‑géographie et coordinateur du projet, Gaël Saint‑Georges, souligne que ces résultats illustrent la capacité des territoires parfois peu médiatisés à produire des travaux de grande qualité, tant sur le plan méthodologique que créatif





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