Collège René Cassin : Les éco-délégués lancent une collecte de tissus pour zéro serviette en papier

Les éco-délégués du collège René Cassin à Athis (Orne) ont lancé une initiative éco-responsable : collecter des tissus pour confectionner des serviettes en tissu à remplacer les serviettes en papier au restaurant scolaire. Cet atelier permet également aux élèves de partager un moment intergénérationnel avec leurs grands-parents.

À Athis (Orne), les éco-délégués du collège René Cassin ont lancé une belle initiative : une collecte de tissus pour un projet écoresponsable : zéro serviette en papier. L'objectif est simple : faire en sorte que les élèves cessent d'utiliser des serviettes en papier au restaurant scolaire. \« Ils trouvent cela dommage, car ce n’est pas bon pour l’écologie, et ont eu l’idée de récupérer des tissus pour en faire des serviettes », explique Laure Retournard, la principale de l’établissement.

« Ce sont les élèves qui portent le projet, sous la houlette de madame Dary, CPE, et madame Lemonnier, documentaliste. » Un atelier de confection de serviettes en tissu est organisé sur le temps de midi avec les machines à coudre. Il est ouvert à tous les enfants de l’établissement. Certains élèves savent faire, d’autres découvrent… Ils se testent sur un tissu, on leur explique comment coudre : la préparation, faire un angle… Laure Retournard souligne l'application et la conscience des participants. \Cet atelier de confection de serviettes en tissu permet aux enfants de se retrouver, « il y avait même un garçon le premier jour », et de partager un moment intergénérationnel. En effet, les grands-parents peuvent venir avec leur machine pour aider les élèves. « Je trouve l’initiative sympathique. Je partage une activité avec ma petite-fille », témoigne une grand-mère présente. « Je suis une ancienne coutière, j’ai appris la technique à l’école. C’était ma passion. » Grâce à cette démarche, l’établissement souhaite revendre les serviettes confectionnées, notamment lors des portes ouvertes le 7 mars 2025, afin de financer un futur projet concernant l’aménagement de plantes pour le patio du CDI. « L’année dernière, on avait déjà mis en place une action sur le tri et le compostage.





