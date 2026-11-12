Collection WW1 de Cyrille Carrière au collège de Bagnols-sur-Cèze

Le 11 novembre, Cyrille Carrière expose sa rare collection de la Grande Guerre au collège Bernard-de-Ventadour. Des artefacts historiques captivent les visiteurs bagnolais.

Le 11 novembre, Cyrille Carrière, professeur d'histoire-géographie au collège Bernard-de-Ventadour à Bagnols-sur-Cèze, a organisé une exposition exceptionnelle dédiée à la Première Guerre mondiale. Cette présentation unique a permis aux visiteurs de découvrir en chair et en os des artefacts historiques rares qui racontent les réalités du front. L'événement a transformé les salles de l'établissement en un véritable voyage dans les tranchées de 1914-1918, attirant l'attention sur la préservation de la mémoire historique locale.

Découverte d'artefacts rares de la Grande Guerre

Les visiteurs ont été fascinés par la diversité des objets présentés, allant des masques à gaz de la Première Guerre mondiale avec leur boîte et cartouche filtrante aux grenades, fusils et pelles de tranchée. Parmi les pièces les plus remarquables figure un dispositif surnommé "queue-de-cochon", constitué de fils barbelés servant d'obstacle défensif. Cyrille Carrière souligne que les masques à gaz de cette période sont extrêmement difficiles à trouver, la majorité des modèles disponibles datant de la Seconde Guerre mondiale. Il a fallu plusieurs années à l'enseignant pour acquérir cette pièce spécifique, témoignant de son engagement pour la recherche de authenticité historique.

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Collection personnelle et démarche universitaire

La constitution de cette collection repose sur une rigoureuse démarche universitaire, où chaque pièce est accompagnée de fiches détaillant ses références et sa fonction précise. Cyrille Carrière complète ses acquisitions par des achats sur le site de vente en ligne Le Bon Coin, où il bénéficie parfois de dons de particuliers précisant qu'il est enseignant. Ces dons proviennent souvent d'héritiers souhaitant se départir de collections familiales qu'ils ne veulent plus conserver. Cette méthode permet à l'historien local d'enrichir sa collection tout en participant à la circulation responsable de ces souvenirs de guerre.

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Explorations à Verdun et fouilles interdites

Une partie significative des objets a été trouvée lors d'une visite familiale en août 2018 à la forêt domaniale de Verdun, théâtre de la bataille de 1916. L'enseignant a pu y récupérer une pelle de combattant marquée par l'impact d'un corps et le dispositif "queue-de-cochon" au bord des chemins. Il rappelle fermement que les fouilles sont strictement interdites sur ce site, considéré comme un cimetière à ciel ouvert abritant environ 80 000 corps non retrouvés. Cette présence humaine non identifiée justifie la protection rigoureuse de l'environnement, où des arbres ont été plantés après les combats.

Transmission pédagogique et impact local

Cyrille Carrière partage sa passion avec ses élèves du collège Bernard-de-Ventadour et lors d'événements publics comme le week-end historique d'Orsan. La récente exposition a permis à des Bagnolais de tous âges, dont Théo et sa mère, de s'imprégner de l'univers de la Grande Guerre. Les visiteurs, souvent férus d'histoire militaire, ont montré un intérêt marqué pour ces实物 tangibles qui éclairent le quotidien des soldats. L'exposition illustre l'importance de la transmission historique par des objets concrets, renforçant le lien entre le passé national et l'identité locale de Bagnols-sur-Cèze.