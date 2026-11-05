Collectif Tout le monde déteste Elon : Victoires et stratégies du mouvement de boycott

Le collectif britannique expose ses trois étapes de boycott contre Elon Musk et Jeff Bezos. Décryptage des actions ayant provoqué la chute des ventes Tesla et des dons collectés pour les causes sociales.

Le collectif britannique Tout le monde déteste Elon a rendu public le 6 novembre 2025 à Londres ses stratégies de protestation ayant marqué l'actualité récente. Cette organisation a orchestré des campagnes de boycott et des actions spectaculaires ciblant spécifiquement les milliardaires Elon Musk et Jeff Bezos. Le groupe a réussi à mobiliser l'opinion publique et à obtenir des résultats économiques concrets pour ses causes alliées.

Origines du mouvement et déclencheurs

L'histoire du mouvement a débuté en janvier 2025, marquée par un incident lors de l'investiture de Donald Trump. Elon Musk y a effectué un salut qui a été largement perçu comme naziste, provoquant une indignation immédiate parmi les activistes. Emma, Jason et leurs amis, travaillant alors pour des organisations non gouvernementales, ont immédiatement réagi à cet acte. Ils ont commencé à lister les entreprises et les actions des ultra-riches comme Elon Musk et Jeff Bezos, dont la fortune dépasse désormais les mille milliards de dollars.

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Ce groupe d'activistes a pris conscience du paradoxe entre cette accumulation de richesse colossale et la réalité mondiale. Alors que plus de deux milliards de personnes n'ont toujours pas accès à l'eau potable, certains individus possèdent des richesses inimaginables. Cette inégalité flagrante a servi de catalyseur principal pour structurer leur mouvement de contestation et initier des actions ciblées.

Stratégie opérationnelle et financement participatif

Les membres du collectif ont détaillé leurs méthodes de travail lors du Mozilla Festival à Barcelone fin octobre 2025. Ils utilisent une approche en trois étapes combinant désignation des coupables, actions directes et communication virale. Leur stratégie repose sur l'idée que sans désigner clairement les responsables des inégalités, les discours sur l'urgence climatique ou la justice sociale restent inefficaces. Ils comparent cette nécessité à la météo : ne pas nommer les coupables revient à blâmer les gens pour la pluie.

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Une tactique financière innovante a été mise en place pour financer leurs causes. Les donateurs s'engagent à donner un centime d'euro à chaque publication d'Elon Musk sur la plateforme X. Cette méthode simple permet de transformer l'activité numérique de la cible en ressources pour les associations. Le collectif a ainsi récolté plus de deux cent mille euros, des sommes qu'ilreverse intégralement à des organisations telles que les associations LGBTQI.

Impacts économiques et succès des boycotts

Les campagnes de boycott ont eu des conséquences économiques tangibles sur les entreprises visées. Les ventes de Tesla ont connu une chute vertigineuse suite aux actions coordonnées du mouvement. Cette baisse significative démontre l'efficacité des mobilisations de masse contre les intérêts commerciaux des milliardaires ciblés. Le groupe utilise cette pression économique pour forcer les dirigeants à prendre position sur des questions sociétales.

Une grande banderole déployée par Greenpeace Italie et le collectif à Venise le 23 juin 2025 a visiblement influencé Jeff Bezos. L'action a eu lieu la veille de son mariage prévu à la place Saint-Marc avec Lauren Sánchez. Sous la pression des militants, Jeff Bezos a été amené à aborder la question cruciale des impôts lors de ses interviews publiques. Le message transmis était clair : les ultra-riches doivent payer plus d'impôts pour financer les services essentiels.

Débats publics et influence médiatique

L'influence du collectif dépasse les simples boycotts commerciaux pour toucher le débat public général. Le groupe a perturbé le mariage du magnat d'Amazon, utilisant cet événement médiatique pour critiquer les privilèges fiscaux. Ils ont également soutenu la lutte syndicale des employés d'Amazon, renforçant leur alliance avec les travailleurs. Leur approche vise à exposer les contradictions entre la fortune personnelle et la responsabilité sociale des milliardaires.

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Le quotidien madrilène El País a rencontré les membres du collectif pour comprendre leur mode de pensée. Ils justifient leur action par l'exaspération face aux milliardaires qui financent l'extrême droite ou désignent les immigrés et les personnes transgenres comme responsables de problèmes qu'ils ont créés. Leur ambition est d'imposer un nouveau discours dans l'espace public, à la manière des tabloïds britanniques qui critiquent le pouvoir sans filtre. Si un milliardaire nous déteste, c'est que notre travail est bien fait.