Collectif Sauvons le Moulin du Dadou : Un avenir pour le site ou une friche industrielle ?

Le moulin du Dadou, situé à Saint-Genest-de-Contest (Tarn), est à l'arrêt depuis le mois de janvier 2026. Un collectif s'est créé pour sauver le site et éviter qu'il ne devienne une friche industrielle. Avant toute reprise d'activité, l'association réclame une dépollution complète des lieux et une étude des potentiels énergétiques et économiques.

Le collectif Sauvons le moulin du Dadou a vu le jour pour sauver le site et éviter qu'il ne devienne une friche industrielle. Le moulin du Dadou, producteur historique de farine implanté à Saint-Genest-de-Contest, est à l'arrêt depuis janvier 2026.

Le groupe InVivo, propriétaire du moulin depuis 2021, a mis en œuvre le démantèlement des lieux. Les salariés et les syndicats agricoles s'étaient mobilisés pour dénoncer la suppression de 26 postes à l'issue de l'arrêt de l'activité. Avant toute reprise d'activité, l'association réclame une dépollution complète des lieux et une étude des potentiels énergétiques et économiques. Le collectif cherche à ouvrir un dialogue avec la direction d'InVivo et à mobiliser la population pour obtenir une solution satisfaisante





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