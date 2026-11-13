Collectif Lyhanna Millau sensibilisation violences sexistes novembre 2024

Le collectif Lyhanna organise une journée de sensibilisation à Millau le 17 novembre. Cette initiative s'inscrit dans les mobilisations nationales contre les violences faites aux enfants et aux femmes.

Le collectif Lyhanna se structure autour d'une volonté claire de lutter contre l'ensemble des formes de violences subies par les citoyens. Depuis cet été, des dizaines de citoyens se sont réunis chaque lundi devant le tribunal de Millau, suite au meurtre tragique de Lyhanna. Cette action locale vise à maintenir la pression sur les autorités et à garder viva la mémoire de la victime.

Mobilisation citoyenne à Millau après drame

Ce mouvement citoyen s'est formé autour d'une conviction commune et partagée par ses membres. Ils considèrent que les violences, qu'elles soient conjugales, sexuelles, psychologiques, institutionnelles ou symboliques, constituent un continuum qu'il faut briser. Cette approche holistique explique la diversité des engagements portés par le groupe depuis sa création.

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La présence régulière devant le tribunal de Millau n'est pas qu'une symbolique. Elle sert de point de ralliement pour ceux qui refusent l'invisibilité des victimes. Ces réunions hebdomadaires ont permis de tisser des liens forts entre les habitants de la ville aveyronnaise. Elles ont également permis de sensibiliser un large public aux réalités vécues par les survivants.

Journée d'échange et de débat le 17 novembre

En ce mois de novembre, le collectif multiplie les initiatives pour sensibiliser le public et réunir d'autres acteurs engagés dans cette lutte. Pour marquer son premier rendez-vous public majeur, ses membres organisent, lundi 17 novembre, une journée de sensibilisation ouverte à toutes et à tous. Cet événement se tiendra à la salle René-Rieux, un lieu central pour les rencontres culturelles et citoyennes de la ville.

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Dès 10 heures, le collectif présentera son fonctionnement interne et les enjeux actuels liés à la prévention. Les participants assisteront également à une explication détaillée de la loi intégrale contre les violences sexistes et sexuelles. Cette partie informative vise à rendre le droit accessible à tous les citoyens présents.

La matinée se poursuivra autour d'un café-discussion informel. Cette rencontre permettra d'échanger sur les ressentis et les premières réactions à la loi. L'après-midi sera consacré à la projection du film "Dans le noir, les hommes pleurent". Cette œuvre cinématographique servira de support à une réflexion plus approfondie sur les mécanismes de violence.

Le film sera suivi d'un temps d'échange autour du masculinisme et de la violence des normes liées à la construction de la masculinité. Ces débats permettent d'aborder les causes profondes des violences. Ils invitent à une remise en question des rôles sociaux attribués aux hommes. Cette approche contribue à une compréhension globale du phénomène.

Coordination avec les mobilisations nationales

Au-delà de cette initiative locale, le collectif entend également s'inscrire dans le cadre des mobilisations nationales des 14 et 25 novembre. Ces dates sont consacrées à la lutte contre les violences faites respectivement aux enfants et aux femmes. Cette stratégie permet d'amplifier la voix locale sur la scène nationale. Elle renforce le sentiment d'appartenance à un mouvement plus vaste.

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Ses membres sont notamment présents au village des associations de Rodez, ce vendredi 14 novembre. Cette participation s'inscrit à l'occasion de l'appel à mobilisation du mouvement enfantiste. La présence à Rodez montre l'étendue géographique de l'engagement du groupe. Ils ne se limitent pas au seul territoire de Millau.

La journée rodezienne se poursuivra avec une mini-conférence pédagogique. Elle sera suivie d'une manifestation à laquelle les Millavois ont été invités à participer. Cette invitation souligne l'ouverture du collectif envers tous ceux qui souhaitent agir. Elle encourage la solidarité entre les différentes villes de la région.

Les organisateurs souhaitent rassembler des professionnels, des structures associatives et institutionnelles. L'objectif est de créer des partenariats durables pour la prévention. Toute personne désireuse de nous rejoindre est la bienvenue dans cette démarche. L'idée est de réfléchir ensemble aux moyens de lutter contre ce continuum des violences.